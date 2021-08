S abut és que a la majoria dels països de l’orb no segueixen aquella màxima cada cop més copiada arreu, en el sentit que personatges vius no poden aparèixer als segells de correus de curs legal, a excepció dels caps d’estat i monarques, tal com succeeix a Espanya, per exemple. Evidentment que la Gran Bretanya és una monarquia, i per cert que una de les més antigues i respectades pels seus ciutadans, però entenem que feliçment no se suma a aquell costum tan caduc que acabem d’esmentar. Una altra cosa és que hi apareguin personatges del del món de l’art, de l’espectacle, de l’esport... , però això sí, envoltats amb les seves imatges o iconografies, per donar més presència a determinats fullets-bloc, i sense formar part dels facials amb què abonem la correspondència.

El Regne Unit, els Estats Units de nord-amèrica, i altres grans nacions homenatgen regularment i d’aquesta forma tan popular i publicitària, llurs ciutadans distingits, i en el cas que comentem avui no és la primera vegada que músics icònics que integraren segurament el conjunt més emblemàtic de la història, The Beatles, es veuen afavorits per tan alta distinció.

Així doncs, sir Paul McCartney, mig segle després de la separació del grup de Liverpool, continua essent una figura de gran vitalitat i prestigi en el món del rock i del pop, amb una producció extraordinària i encara viva, en part degut a la dèria que el músic dispensa al camp de la gravació, motiu concret que dona cos al fullet-bloc abans assenyalat. Per presentar l’emissió, el servei filatèlic britànic recorda el reconeixement de Guinness World Records a McCartney com el compositor més exitós de tots els temps, i relaciona la seva inigualable producció discogràfica.

Ha escrit o col·laborat en 188 discos en les llistes d’èxits del seu país, d’entre els quals, 91 arribarien al top ten i 33 al número u. Ha aconseguit 60 discos d’or. Als EUA. ha composat 32 singles número u, i guanyat 21 Grammy. Durant sis dècades de professió ha venut més enregistraments que qualsevol altre artista. L’any passat es recordà el 50è aniversari de la formació del conjunt Wings, amb un èxit sense precedents durant la dècada dels 70, de 27 títols en el top 40 nord-americà, tot superant els 25 d’Elton John, i amb cinc àlbums consecutius encapçalant el hit-parade. I així tants de rècords i distincions, dels quals els seguidors de la seva música i de la de The Beatles, en tindran coneixement.