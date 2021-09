La Fundació Mona llança aquest nou curs escolar una activitat educativa virtual per als alumnes de secundària. Es tracta de visites virtuals i activitats online que mostren la tasca de l’entitat, per tal que estudiants de tots els centres de secundària coneguin el projecte de rescat de primats. Per dur a terme les visites «L’hora de l’Expert», s’han instal·lat càmeres amb qualitat HD arreu de les instal·lacions per mostrar els primats en viu i directe. D’altra banda, pel que fa a les activitats digitals, es posen recursos online a l’abast dels docents per ajudar a assolir els coneixements treballats durant «L’Hora de l’Expert». Així i tot, es continuen fent les visites guiades presencials, tal com fins ara.

El Centre de Recuperació també compta amb cursos per als interessats en la cura d’aquests animals i la seva història, i també té en funcionament un conveni de pràctiques amb la Universitat de Girona per al màster de Primatologia.