Títol: Recueil des Plans du Roussillon, de Catalogne, des Chasteaux, Villages, Eglises, Chapelles & Maisons qui peuvent servir de Postes en temps de guerre; et des quelques Endroits de France et Espagne. Par le Sr. Pennier, Ingenieur et Geographe du Roy. 1719.

Contingut: L’Atles original conté 101 mapes de diferents mides: 40 x 30 cm; 40 x 60 cm i 40 x 140 cm. Inclou places fortes, ciutats, viles, esglésies i, fins i tot grans casals com a llocs on poder aixoplugar l’exèrcit. Tot i el títol, també disposa de mapes d’Extremadura i de la frontera hispanoportuguesa; de Saragossa, Gibraltar així com del País Basc pirinenc.

Cartografia: L’autor va incorporar la seva pròpia producció feta quan la Guerra de Successió però també va prendre apunts d’altres representacions preservades en els arxius militars francesos.

Biblioteca que el custodia: Österreichisches Staatsarchiv. Kriegsarchiv Wien, l’Arxiu Militar de Viena (Àustria). Topogràfic: Gla 5208.