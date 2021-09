Brosses són els trossets o residus de carn, botifarra, oueres, menuts, arengada, etc. de bullir l’olla o escudella. Un nom que és una alternativa als «entrebancs» amb què a vegades traduïm l’espanyol «tropezones». Les brosses -o brossa- també poden ser d’arengada, alls, cebes escalivades, etc. És una deliciosa sopa de l’Alt Camp. També hi ha la variant -generalment amb arengades- anomenada xipoll.

Elaboració

Feu una sopa escaldada amb l’escudella, afegint-hi les brosses, o bé feu-hi bullir el pa.

Notes

Per a aquesta sopa podeu fer servir l’escudella o sopa que us hagi sobrat, o bé en podeu fer una expressament.

- Es pot prescindir del pa i fer-ho a l’estil d’una sopa o escudella barrejada, amb pasta.

Escudella.

Una tassa grossa de trossets de carn i menuts.

16 llesquetes de pa del dia abans.