Museu postal i telegràfic

Per aquestes dates de l’any 1980 fou inaugurat a Madrid el Museu Postal i de Telecomunicació, essent la seva flamant seu un lateral del Palau de Comunicacions, on romandria fins a l’any 2006, quan per interessos institucionals de l’Ajuntament de la capital, n’hauria de marxar i ubicar-se provisionalment al barri d’Aravaca............................................................................................... El dia 25 del passat mes de març, el president de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, Juan Manuel Serrano, juntament amb l’alcaldessa de Toledo, Milagros Tolón, i el conseller d’Hisenda i Administracions Públiques de Castella-La Manxa, Juan Alfonso Ruiz, presentarien a la seva ciutat el projecte del nou museu, el qual serà traslladat i amb la previsió del final de les obres corresponents per a finals del proper any 2022.

Els fons del Museu Postal, enriquit amb unes 8.000 peces, podran omplir un espai de 2.300 metres quadrats. Amb les seves col·leccions de bústies, uniformes, emissions de segells, i altres joies que s’han anat recollint amb molta més anterioritat a aquests quaranta anys d’història de vigència oficial i a l’abast del públic. Precisament al cap d’un any de la primera inauguració , el 30 de novembre de 1981, fou emès un bonic fullet-bloc postal, per recordar l’efemèride i fomentar la visita al centre, indubtablement de gran valor històric i didàctic.

Aquests quatre facials, de set, dotze, cinquanta i cent pessetes, representen respectivament un telegrafista transmetent amb un dels seus aparells emblemàtics, el Morse; un furgó de correu dels emprats fa actualment un segle i mig per al transport de la correspondència; la reproducció de l’emblema de l’Acadèmia Iberoamericana i Filipina d’Història Postal, instal·lada al mateix museu; i una composició dedicada a recordar el gran llegat integrat en la institució, i que en el seu dia en faria donació a la Direcció General de Correus i Telecomunicació Mariano Pardo de Figueroa, un dels principals filatelistes de la història, conegut en aquest món pel pseudònim de Dr. Thebussem.

Com a curiositat i salvant les distàncies, comentar que el Museu Postal estatal es donaria d’alta com a marca registrada, amb les entrades del Ministeri d’Hisenda números 2773794, 2773914 i 2773915, posteriorment al Museu Catalunya Postal, amb seu a Cassà de la Selva, número 2753589, i reconegut igualment per la Generalitat de Catalunya.