De les vinyes de cultiu ecològic en neix aquest cava com a homenatge al primer cava elaborat per Josep Raventós el 1872 amb les varietats autòctones Macabeu, Xarel·lo i Parellada. És de color groc pàl·lid amb una bombolla molt fina i persistent. Destaquen les aromes afruitades i florals amb notes dolces d’ametlla fresca. En boca és molt equilibrat, fresc, cremós i de llarg i atractiu darreregust. Està elaborat amb raïms de vinyes situades a l’Alt Penedès i al Penedès Central que posseeixen la certificació ECO (Normativa Europea) i NOP (National Organic Program, EUA). Són de baix rendiment per hectàrea (de 8.000 a 9.000 Kilos/hectàrea) la qual cosa garanteix la màxima qualitat dels raïms. Es vinifiquen en dies diferents dels altres raïms per evitar qualsevol contacte amb la resta de la producció. Els dipòsits de fermentació s’assenyalen de manera especial per evitar confusions. Envellit a la cava durant 9 a 12 mesos. Recomanat per a aperitius, copes de benvinguda i peix a la planxa. Molt bona harmomia amb la rascassa al forn que ens ofereix el restaurant La Palmera situat a la badia de S’Agaró.

El celler elaborador: Raventós Codorníu, el centenari i emblemàtic celler de Santa Sadurní d’Anoia, ja elabora el 35 per 100 de tot el cava orgànic comercializat a nivell mundial, liderant aquest mercat. El grup s’ha fixat com a objectiu ser la empresa global de vins sostenibles amb més creixement l’any 2025. El seu propòsit és de sostenibilitat, «tornar a la terra el que ens ha donat».

Any: 2020

D.O.: Cava

Raïm: Macabeu, Xarel·lo, i Parellada

Graduació: 11,5º

Preu aproximat: 7,50 €