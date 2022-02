Medalla Gran Or al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2021. Presenta un bonic color palla, net i brillant. Aroma que recorda les fines lies de la seva permanència en rima durant més de 24 mesos. Notes de torrats i fruits secs. En boca és gras, saborós i expressiu. Acidesa ben integrada. Bombolles fines i llarg i elegant darreregust. Elaborat amb les varietats típiques del Penedès, Macabeu, Xarel·lo i Parellada de vinyes de més de 40 anys. Verema manual en caixes de 15 kilos per evitar que s’aixafin els raïms. Derrapat i taula de selecció manual. Fermentació en tancs d’acer inoxidable amb control de temperatura a 14-15 graus. Recomanat per a arrossos i suquets de peix. És un vi espumós catalogat com a Clàssic Penedès, dins la Denominació d’Origen Penedès.

El celler elaborador: Mas Bertran Viticultors està ubicat a Sant Martí Sarroca, al cor del Penedès. « Empremta indiscutible del Penedès en vins i escumosos de qualitat. Xarel·lo, Macabeu, Parellada i Sumoll com a protagonistes. Vetlla constant del procés d’elaboració. Convivència de les últimes tecnologies amb els mètodes tradicionals. La natura pren les regnes. Intervenir el mínim possible per obtenir-ne el màxim rendiment. La vinya s’expressa amb llibertat. Anyada sempre diferent, marca el ritme». Aquesta és la filosofia i el bagatge transmès de pares a fills, herència de tres generacions per a l’elaboració de vins i espumosos de qualitat. Participen habitualment al Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi, amb molt bones puntuacions. A l’últim Girovi 2021, apart de la medalla Gran Or per l’espumós Balma Reserva, van obtenir Medalla Gran Or amb el vi blanc jove Nutt Xarel·lo 2019, Medalla de Plata amb el vi blanc fusta Nutt Macabeu 2018, Medalla Gran Or amb l’espumós Mas Bertran X80 2012, Medalla Gran Or amb l’espumós Brut Nature Gran Reserva Argila 2012 i també amb l’espumoós La Graua 2012 i Medalla d’Or amb 5l’espumós Rosat Reserva Argila Rosé 2012, tot un rècord de guardons per la qualitat dels seus productes. Les caves mereixen una visita.

D.O.: Penedès

Raïm: Macabeu, Xarel·lo i Parellada

Graduació: 12º

Preu aproximat: 11 €