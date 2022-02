Ara ha fet cinc anys, el 9 de febrer de 2017, obria les portes a Sarrià de Ter l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines. Impulsat pel Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, l’entitat va néixer amb l’objectiu d’afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa, enfortint també la viabilitat i la sostenibilitat dels projectes i experiències ja existents tot millorant-ne l’ocupació i el desenvolupament a les comarques de Girona. En aquest lustre de vida, l’Ateneu gestionat per la Fundació Privada Gentis i format per diferents entitats del tercer sector, institucions, administracions i cooperatives de les comarques gironines, ha acompanyat prop de mig miler de projectes a través dels seus diversos programes.

«L’economia social és una forma de produir, consumir, distribuir i organitzar-se que persegueix la finalitat de satisfer les necessitats de les persones, millorant la qualitat de vida de la comunitat. És a dir, en comptes de maximitzar el benefici econòmic, es busca que hi hagi un impacte beneficiós per la comunitat local, tenint en compte tant la sostenibilitat ambiental, personal i econòmica» explica Núria Tomàs, tècnica en economia social i cooperativa i responsable de comunicació de l’Ateneu. «L’economia social també inclou conceptes rellevants com la democràcia i la transparència, i una perspectiva feminista. Les formes d’economia social pròpiament serien cooperatives, associacions o fundacions, entre d’altres. Tot i que nosaltres sempre diem que encara que siguis una societat limitada, també pots aplicar els valors de l’economia social» afegeix.

Si bé inicialment es va apostar només per estendre’s territorialment a través dels cercles (Garrotxa i Ripollès, la Selva i Empordà), recentment ha decidit centrar-se també en els àmbits sectorials. «La part territorial ha quedat en aquests anys molt ben consolidada, fent molta xarxa, però, sense deixar de tenir una mirada territorial, hem identificat unes àrees estratègiques que ara anomenem cercles sectorials». Aquests cercles són el d’agroecologia, el de cultura i el cures i persones migrades, àmbits en els quals es vol fer incidència i sensibilització en l’àmbit de la ciutadania, de teixit empresarial, d’administració pública i també en l’àmbit educatiu.

Sobre la tasca que es du a terme des de l’entitat, en forma d’acompanyament, Tomàs explica que principalment, l’entitat es dedica a «la creació i consolidació d’empreses d’economia social». «Pel que fa a creació podem entendre que ens venen persones amb idees de negoci, sigui més elaborada o incipient, i nosaltres els acompanyem en tot el procés. Des de l’àmbit estrictament financer, al jurídic o de la planificació estratègica. Hi ha acompanyaments que requereixen poques sessions i d’altres que són més llargues» indica.

iniciatives consolidades

Entre els molts projectes sorgits en aquests cinc anys de vida, i que s’han anat consolidant de la mà de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, destaca el de Mas la Sala, situat a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Nascut com una cooperativa d’habitatge comunitari i d’autoocupació, en un entorn rural, la iniciativa formada el 2020 ofereix allotjament i restauració rural sostenible a més d’un programa d’activitats d’educació ambiental per a tots els públics.

Una altra iniciativa avui consolidada és la de l’Estel Jou i en Ramon Heras, dos arquitectes que es van conèixer treballant en un estudi de l’Empordà i que han acabat fundant UnDos Arquitectura, un estudi en forma de cooperativa situat a Bordils, al Gironès, que aposta per oferir un servei que té en compte «les petites coses» per construir «espais adaptats a les persones i no al revés», segons indica la descripció.

També han comptat amb l’acompanyament de l’Ateneu, empreses com el petit escorxador municipal de l’Armentera, a l’Alt Empordà, que agrupa diverses granges familiars i carnisseries i xarcuteries artesanals que aposten per la carn de qualitat -amb poc impacte ambiental i respecte per al benestar animal- i que s’ha consolidat com a cooperativa, després de posar en marxa una campanya de micromecenatge, o La Sobirana, una cooperativa situada a Santa Coloma de Farners, a la Selva, que centra la seva activitat en la recuperació de la cultura de la ratafia i dels licors casolans, mitjançant l’elaboració i comercialització de licors i oferint diverses activitats guiades.

una incubadora formativa

Amb la voluntat de potenciar la transformació i la creació de nous projectes d’economia social, des de l’Ateneu Cooperatiu s’impulsen diversos programes formatius. Un dels més rellevants és La Grimpada, una incubadora formativa i d’acompanyament personalitzat -dividida en càpsules- per a projectes, iniciatives, cooperatives, empreses i entitats. Aquesta iniciativa ofereix un espai per treballar els projectes des de l’àmbit territorial, d’influència, personal i estructural. Les inscripcions per a la pròxima edició de La Grimpada estaran obertes fins al pròxim 27 de febrer a través del web www.lagrimpada.org. L’entitat també treballa actualment en unes jornades centrades en l’habitatge cooperatiu, que se celebraran el mes d’abril.

Per fomentar l’economia social i solidària, l’Ateneu ha engegat recentment «Fes-ho córrer, aquí som cooperativa!», una campanya que vol donar a conèixer el fet diferencial cooperatiu, explicant les particularitats del model i els seus valors. La iniciativa també vol visibilitzar, impulsar i enxarxar les cooperatives del territori gironí.

FESS Rural

L’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines col·labora habitualment en la celebració del FESS Rural, el festival de l’Economia Social i Solidària que enguany tindrà lloc el 18 de juny a Corçà, al Baix Empordà. Organitzat per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), amb l’impuls de les XES Garrotxa, la XES Ripollès, la XES Empordà i la XES Pirineu Aran, es tracta d’un esdeveniment que té per objectiu donar a conèixer els projectes de l’Economia Social i Solidària dels territoris rurals, amb xerrades, tallers, mercat ecosocial, espectacle per a tots els públics i música en viu. L’any passat, el FESS es va celebrar el mes d’agost a la Vall d’en Bas, a la Garrotxa.