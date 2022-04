Sant Jordi, patró universal

Acabem de festejar un cop més la diada del patró de Catalunya, convertida també i des de fa molts anys en el dia del Llibre i la Rosa, en honor a les persones enamorades. Poques celebracions gaudeixen de tant d’èxit com aquesta, aquí i arreu del món, si tenim en compte que la figura resulta venerada amb molta devoció i igualment n’és el patró des de llunyans territoris com els del Pròxim Orient -Síria, Líban, Palestina, Iraq, Egipte o Turquia-, a l’africana Etiòpia, a territoris asiàtics i americans d’influència anglosaxona, a Grècia, Txèquia, Portugal, Itàlia, indubtablement a Geòrgia, i per sobre de tot al Regne Unit, tot destacant la gran creu vermella, i els motius iconogràfics per excel·lència, en primer lloc el drac i la donzella.

Pel que fa a l’àrea hispana, a la península ibèrica se l’estima molt, i no només a l’antic regne d’Aragó, amb Catalunya i València -de manera especial a l’alacantina Alcoi-, sinó igualment en altres regions, de nord a sud. L’any 1094 els catalans el van adoptar com el seu patró, i ja al segle XV es commemora el mateix 23 d’abril, mentre que la UNESCO declarà aquesta data com el Dia Mundial del Llibre.

Possiblement no hi hagi cap sant al santoral més influent que Sant Jordi, ni més conegut per tot arreu, i els aficionats a guardar referències al·legòriques de tota mena estan molt ben servits i contents, amb la ingent quantitat de material que any rere any s’acostuma a emetre. Des dels mateixos i ben religiosos goigs, fins a tota mena de vessant laic i costumista. Artur Masriera, en l’exemplar publicat l’any 1922, amb música del mestre Joan Salvat, al paràgraf final diu: «En el cel vos proclamaren, Patró del bon cavaller; l’espasa que allí us donaren ,¡com esglaia a Llucifer! En l’escut se us imprimia, la creu roja en camp d’argent. Patró de cavalleria, ¡vetllau per la pàtria mia i per son renaixement!».

En les il·lustracions reproduïdes, en primer lloc voldríem destacar l’obra del polifacètic artista saltenc Carles Vivó, un simpàtic i no gaire vist Sant Jordi, sobre una aquarel·la que conservem a la col·lecció particular. D’altra banda, una ben coneguda al·legoria de l’anglès John Everett Millais, palesant les llegendàries proeses del cavaller errant. I com a homenatge als col·leccionistes catalans, un sobre de primer dia, amb el matasegell corresponent, recordatori de l’exposició de l’any 1983, i editat pel Cercle Filatèlic i Numismàtic barceloní.