La cuina més gran de Girona

Unes instal·lacions de 2.000 metres quadrats, una producció de 6.000 quilos de menjar al dia i l’elaboració d’entre 90 i 100 plats diferents a la setmana, així és Cuinats Jotri, l’empresa gironina de plats cuinats amb quaranta anys d’història.

La companyia va néixer l’any 1982 amb una cansaladeria i xarcuteria al mercat de Salt. Josep Soler va fundar l’empresa juntament amb la seva dona, Trini Salvà. La intenció era batejar el seu negoci amb el nom d’un dels seus fundadors, Carnisseria Josep Soler, «però quan vam anar a inscriure el negoci ens va dir que no podia perquè fora del mercat hi havia una carnisseria Josep Soler i dins una altra», relata el gerent i cofundador. L’alternativa va ser combinar els noms de la parella, Josep i Trini.

El temps va portar l’empresa per diferents camins, ja que Cuinats Jotri tal com la coneixem actualment no va néixer fins al 2001. Abans, el matrimoni va tenir fins a cinc carnisseries a Girona, una parada al mercat de la Devesa i un restaurant a l’Estartit. En aquest últim van crear els seus canelons, que més de 20 anys després continuen sent el seu producte estrella. Aquest plat, llavors, el venien a petits compradors com carnisseries. La bona acceptació va provocar que comencessin a vendre altres plats precuinats, com macarrons. Aquest va ser el punt d’inflexió per a la companyia. «La carnisseria no acabava de funcionar massa bé i vam apostar pels cuinats, que anaven en augment, i en comptes de fer dues coses vam optar per anar a totes al que anava millor i on teníem més oportunitats de créixer», explica Josep Soler.

Cuinats Jotri va donar el tret de sortida a la seva nova especialització en un local de 200 metres quadrats a Girona i amb una plantilla de tres persones, Josep Soler, Trini Salvà i un operari. Uns anys més tard, el 2005, es van desplaçar a Salt, on la companyia disposava d’unes instal·lacions de 400 metres quadrats. El 2008, el creixement de l’empresa va provocar que els seus fundadors optessin per «partir-la», la producció es va mantenir a Salt, però la distribució del producte es feia des de Vilablareix, en una nau de 300 metres quadrats. Cinc anys més tard l’empresa es va traslladar a la seva ubicació actual, a Juià.

Una cuina gegant

«La nostra idea sempre ha estat no fer una fàbrica, sinó fer una cuina gegant. Treballem com si fos la cuina d’un restaurant, però en gran, res en grans produccions en línia com fan les fàbriques», assegura el gerent de Jotri. Aquest és un dels aspectes que des de la companyia consideren que els diferencia dels seus competidors. «Mai hem volgut anar a uns grans lineals de venda perquè prioritzen molt el preu i això fa baixar qualitat», afirma Josep Soler. «Tenim competidors que són molt més grans que nosaltres perquè han anat a grans lineals de venda i fa 15 anys que ens coneixem. Tu miraves la qualitat que tenien ells i la nostra i era més o menys la mateixa, ara no té res a veure», afegeix.

Josep Soler creu que «tenir clients més petits ens ha permès poder tenir un producte de molta més qualitat i seguir la mateixa línia des que vam començar». A més, el gerent relata que el negoci ha canviat molt en 20 anys i els plats precuinats cada cop tenen més mercat, tot i que assegura que el sector encara ha de créixer. «Quan vam començar vam ser pràcticament els primers de Girona i anaves a buscar clients i era relativament fàcil trobar-ne, perquè hi havia una necessitat. Ara ha canviat moltíssim, hi ha molts més competidors, però crec que encara estem a la meitat d’on ha d’arribar aquest producte, estem en una fase de creixement molt bèstia encara», explica.

L’empresa, ara per ara, té uns 65 treballadors. Jotri cobreix tot el procés de compra, des de la trucada del client, la producció i el lliurament del menjar, amb la seva plantilla de transportistes. L’elaboració del producte final compta amb diferents fases: la zona d’obradors, on es fa la recepció de mercaderies i es preparen les verdures, carns i peixos; la zona de cocció; la zona d’elaborats, com croquetes, canelons o lassanyes; la zona d’envasats i la zona d’expedició, on es reparteixen les comandes.

Els canelons continuen sent els productes estrella de la marca, però plats com els cargols, la fideuà, el brou o els arrossos també tenen una alta demanda, segon detallen des de l’empresa. Tots els productes de Jotri estan preparats per escalfar i menjar amb dues excepcions, les croquetes, que cal fregir-les, i els canelons, que cal gratinar-los. Tanmateix, l’empresa també ven croquetes ja fregides i canelons ja gratinats.

Més de 25 dies

La companyia, actualment, té dues marques, Cuinats Jotri i Origen. En els pròxims mesos hi haurà una ampliació i l’empresa n’estrenarà una de nova. Al voltant d’un 90% de la producció de Jotri va destinada a la marca pròpia, mentre que el 10% restant es ven a distribuïdors externs.

El 60% dels plats de Cuinats Jotri son distribuïts a carnisseries, la resta a rostisseries i restauració. El gerent explica que no treballen amb grans cadenes de supermercats. Els únics supermercats on es poden trobar aquests plats són dos establiments independents de Terrassa, detalla.

Alguns dels productes de Jotri tenen una caducitat de fins a gairebé un mes. «Una vegada l’envasem amb la nostra protectora modificada depèn el producte. Per exemple, un guisat pot aguantar més de 25 dies, completament natural sense cap ingredient artificial de conservació, una escalivada entre 12 i 14 dies. Això sí, una vegada el plat és obert, uns tres dies», relata el fundador. Una de les claus per incrementar la caducitat dels productes és «fer coccions llargues per treure l’aigua que és principalment el que fa mal bé el producte», explica Josep Soler, que assegura que és una altra de les diferències amb els seus competidors.

Pràcticament tot el menjar que fa la companyia es queda a Catalunya, fins a un 98%. La resta es ven a Andorra, Mallorca o Madrid. Jotri va aconseguir tancar el 2022 amb un creixement de facturació del 13%, arribant als 7,5 milions d’euros, el seu millor any.

Objectiu: deu tones diàries

L’empresa, actualment, està realitzant obres a les seves instal·lacions, per poder ampliar-les 1.500 metres quadrats, gairebé el doble. El seu gerent espera que l’ampliació estigui enllestida a principis de l’any que ve.

L’objectiu, amb l’augment de l’espai, és poder arribar a produir fins a 10.000 quilos de menjar al dia, tot i que segons afirma Josep Soler, el leitmotiv de Jotri continuarà sent el mateix, «cuinar com si ho fessis a casa».