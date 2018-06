Cursos per a gironins de menys de 30 anys per ser conductors professionals i incorporació immediata

La Cambra de Comerç i l'Associació de Transports de Girona (Asetrans) han acordat impulsar uns cursos subvencionats per cobrir la falta de conductors professionals que hi ha actualment. A través d'un programa amb fons europeus, s'ofereix a joves d'entre 21 i 29 anys la possibilitat de formar-se sense haver d'assumir cap cost i incorporar-se de forma immediata al món laboral.

Els inscrits hauran de fer un curs de 215 hores on s'inclouen pràctiques de conducció i la preparació per aconseguir el Certificat d'Aptituds Professionals (CAP) necessaris per portar camions o bé transport de persones.

La previsió és que cada any s'ofereixin unes 75 places i que la primera promoció de joves formats ja pugui treballar a finals d'aquest any o principis del que ve. Per altra banda, les empreses que els contractin per sis mesos a temps complet rebran ajuts de prop de 5.000 euros.