El clúster carni porcí projecta un sistema làser per millorar l'assecat dels embotits

El clúster per a la innovació en el sector porcí, Innovacc, impulsa un projecte per millorar el procés d'assecat dels embotits de les seves empreses associades. El sistema consisteix en una mena de làser anomenat NIR que el personal de qualitat posa al damunt dels productes i que, a través d'una aplicació als telèfons mòbils, els facilita paràmetres que detallen si l'embotit està prou sec o presenta problemes. El gerent del l'ens, Eudald Casas, ha explicat que el sistema permet millorar el procés i tenir informació més precisa sobre com es troben els productes, si necessiten estar més temps a les cambres o no. El clúster, que actualment compta amb 96 associats i té una facturació agregada superior als 4.300 milions d'euros, també ajuda a les empreses del sector a trobar additius "naturals" que facin la carn de porc més saludable i treballa per trobar "noves fonts de proteïna" més enllà de les animals. "Els mercats poden canviar i hem d'estar preparats", afirma Casas.