Projectes MicGrup Engineering condicionarà la seu d'Electrolux

L'empresa gironina Micgrup Engineering S.L. ha signat un acord amb Electrolux per realitzar les obres de condicionament de les noves instal·lacions que posarà en marxa la firma a Esplugues de Llobregat. La nova seu d'Electrolux tindrà una superfície de 2.500 metres quadrats, on hi haurà la botiga, oficines i el servei tècnic oficial. L'obra ha començat aquest mes de juny i finalitzarà la darrera setmana de setembre. Les dues empreses van signar l'acord divendres passat a Hospitalet de Llobregat, amb presència de dos directius d'Electrolux i dels germans Cristina i Jordi Miró, en representació de MicGrup.