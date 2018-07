Elisabet Cañigueral guanya la fase territorial del Premi Dona Empresària

Elisabet Cañigueral, CEO de Frigorífics Costa Brava, empresa dedicada al sector de l'alimentació, ha estat seleccionada per la seva trajectòria professional i empresarial com la guanyadora del Premi Dona Empresària 2018, impulsat per CaixaBank, a la direcció territorial Catalunya, que engloba les demarcacions de Girona, Tarragona, Lleida i la Catalunya Central. El Premi Dona Empresària és una mostra del suport de CaixaBank a aquelles iniciatives que contribueixen a avançar en la igualtat.