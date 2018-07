Les exportacions de les càrnies gironines cauen més d'un 10% en el que portem d'any

Les exportacions de les càrnies gironines han caigut més d'un 10% en el que portem d'any. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, entre gener i finals de maig aquest clúster ha fet vendes a l'exterior per valor de 509,844 milions d'euros (MEUR). La diferència amb el mateix període del 2017 és significativa, perquè aleshores la carn que s'havia enviat a altres mercats ja superava els 570 MEUR.

El clúster no és l'únic que ha perdut vendes, perquè les exportacions de les indústries químiques també han baixat fins a un 6% aquest 2018. Precisament, l'última estadística del Ministeri evidencia que les exportacions gironines continuen sense aixecar cap. Durant el mes de maig –el darrer disponible- les empreses gironines van fer vendes a l'exterior per valor de 514,1 milions d'euros (MEUR). És un 0,7% menys en comparació amb el mateix període del 2017, que se suma a les caigudes que ja s'arrosseguen des de principis d'any. En concret, durant aquests cinc mesos les exportacions gironines han caigut un 1,3% (situant-se en 2.236,3 MEUR).

Per sectors, la indústria alimentària continua encapçalant el gruix del negoci internacional. Al llarg d'aquests mesos, ha fet vendes a l'exterior per valor de 855,8 MEUR. Ara bé, les empreses del sector no són alienes a la desacceleració que viuen les exportacions gironines. I és que al llarg d'aquest 2018 l'alimentari gironí ha registrat una caiguda del 6,9% (que s'enfila fins al 12,9% si només es té en compte el mes de maig).



Descens d'un 10,6% a les càrnies



Dins l'alimentari gironí, continua essent innegable la preeminència del carni. Ara bé, les exportacions d'aquest clúster (carn i despulles d'animals) han arribat a caure fins a un 10,6% en el que portem de 2018 (passant dels 570,60 MEUR als 509,844).

A la indústria alimentària, la segueix la química. I novament, l'estadística del Ministeri recull com, al llarg d'aquests cinc mesos, les vendes han anat a la baixa. Les indústries del sector han exportat per valor de 430,3 MEUR. En aquest cas, en comparació amb el mateix període del 2017, el descens de vendes de les químiques ha estat del 6%.



La Xina perd posicions



Al costat dels productes, l'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, les dades fan palès com les empreses del territori continuen apostant pel seu mercat tradicional (la Unió Europea).

El país que rep el gruix de les exportacions és França (598,91 MEUR). A aquest destí el segueixen Itàlia (181,28 MEUR), Alemanya (150,64 MEUR), Portugal (119,09 MEUR), el Regne Unit (106,42 MEUR) i Irlanda (91,23 MEUR). Crida l'atenció que la Xina, que des de principis d'any s'havia mantingut com el sisè destí, ara hagi caigut una posició (al mercat asiàtic, en el que portem de 2018, s'hi ha fet vendes per valor de 90,33 MEUR).

Si bé durant els cinc primers mesos del 2018 les exportacions gironines han perdut empenta, allò que encara és positiu és que les vendes a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, a la demarcació, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el de les importacions (ja que aquestes últimes s'han situat en 1.144 MEUR davant dels 2.236,3 de les exportacions).