Banc Santander guanya un 4% més i avisa de l'impacte d'apujar impostos

El Banc Santander ha guanyat 3.752 milions d'euros en la primera meitat de l'any, un 4% més, després de destinar altres 300 milions a la integració del Banc Popular, i va advertir de l'impacte que tindria sobre l'economia i l'ocupació l'aprovació de certs impostos a Espanya. Sense entrar a valorar si un impost a la banca afectaria els resultats, encariria el crèdit o es traslladaria als clients, el conseller delegat del Banc Santander, José Antonio Álvarez, va demanar reflexionar sobre algunes de les iniciatives que estudia el Govern en matèria fiscal.



Replantejar l'estructura

A continuació va advertir que el mateix banc es replantejarà la seva «estructura legal» si l'Executiu aprova nous impostos que suposin una doble imposició als ingressos que obtinguin en l'exterior les multinacionals espanyoles.

El «número dos» d'Ana Botín no va voler aclarir si amb aquesta afirmació es referia a un canvi de seu del banc, però ha dit que no li sembla «just» que el grup hagi de tornar a tributar a Espanya pels dividends de filials que ja paguen als seus països.

El grup obté en dividends de les seves filials uns 4.000 milions a l'any i, a manera d'exemple, pels beneficis de Brasil ja ha pagat en aquell país més d'un 40%. També va incidir que no s'hauria d'exigir impostos sobre rendes no generades per insistir que el Banc Santander perd diners a Espanya perquè manté aquí el seu centre corporatiu.