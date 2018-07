200 participants en les Jornades Tècniques Silvícoles

Unes 200 persones han participat a la 35a edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que organitza el Consorci Forestal de Catalunya. Al llarg de vuit setmanes, i arreu del territori català s'han ofert sessions per donar eines que faciliten la gestió forestal (criteris de qualitat dels treballs forestals, com millorar les reforestacions, la poda de frondoses de qualitat), jornades on s'ha tractat la sanitat forestal i com treballar les finques afectades per Matsucoccus feytaudi, jornades amb temàtiques innovadores (sobre l'Índex de Biodiversitat Potencial i sobre tallades selectives en suredes), així com jornades on s'exposen iniciatives emprenedores per part de la propietat forestal com és el cas exitós de l'empresa Quality Suber, SL.

L'objectiu de les jornades tècniques és el de ser un puntal de suport per a la gestió forestal sostenible, en un moment clau en que la situació global fa que el manteniment dels boscos sigui un veritable repte per a propietaris i gestors.

La posada en comú dels coneixements silvícoles és un dels aspectes més ben valorats pels assistents, que també han destacat el paper fonamental de la gestió de les finques forestals per a garantir l'equilibri del medi natural amb la societat i l'economia. En aquest contex, les diferents sessions han estat eminentment pràctiques i s'han dut a terme en boscos de Montesquiu, Arbúcies, Torrelles de Foix, Solsona, Camprodon, Massanes i Santa Coloma de Farners.