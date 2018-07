CaixaBank guanya 1.298 milions en el primer semestre, un 54,6% més que al juny de 2017

CaixaBank ha arribat a un benefici de 1.298 milions d'euros en el primer semestre de l'any, un 54,6% més que en el mateix període del 2017, gràcies a la millora del negoci bancari, la contenció de costos, la reducció de les dotacions i l'aportació més gran del banc portuguès BPI.

L'entitat ha augmentat fins al juny tots els seus marges, ha impulsat la seva rendibilitat fins al 10,4% i ha aconseguit reduir novament la seva taxa de morositat, situant-la en el 5,3%, cinc dècimes menys que en el trimestre anterior.

En roda de premsa a València, on CaixaBank va traslladar l'any passat la seva seu social, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va valorar molt positivament les dades del semestre i va destacat que «tots els angles estan avançant en la direcció correcta».

Gortázar va posar èmfasi en la millora del negoci bancari, amb un augment del marge d'interessos del 3,5%, fins als 2.432 milions, i d'un 3,3% de les comissions netes, que se situen en 1.293 milions.

Va remarcar també l'«espectacular» creixement dels recursos de clients, que han augmentat un 4,8% interanual, fins als 366.163 milions, i l'evolució positiva de la cartera de crèdit, que suma 225.744 milions.

En concret, la producció de noucrèdit hipotecari augmenta en aquest període un 8%, fins als 3.349 milions, mentre que el crèdit al consum puja un 16%, amb 4.383 milions, i el crèdit a empresa ho fa un 2%, fins als 10.561 milions.

Un aspecte a destacar d'aquest trimestre, va apuntar Gortázar, és la millora de la rendibilitat de CaixaBank, que se situa en el 10,4%, dos punts més que el 2017, en línia amb l'objectiu establert en el pla estratègic. El primer executiu de CaixaBank va dir, en aquest sentit, que l'entitat no pot aspirar a recuperar el nivell de rendibilitat d'abans de la crisi, però sí treballar perquè es mantingui en una ràtio «raonable».

En aquest semestre, la contribució a resultats del negoci de BPI a Portugal puja a 76 milions d'euros, encara que si es té en compte l'aportació de les participades, la contribució total del banc portuguès puja a 252 milions.

Un dels fets destacats d'aquest segon trimestre ha estat l'acord al qual ha arribat CaixaBank amb el fons nord-americà Lone Star per vendre-li el 80% del seu negoci immobiliari, operació que ha donat lloc a un resultat negatiu registrat al juny de 204 milions.

La venda, que previsiblement es tancarà a final d'any, implicarà la desconsolidació del negoci immobiliari de CaixaBank, que espera incrementar així la seva rendibilitat futura, gràcies a un estalvi de costos de 550 milions d'euros en tres anys.

«Hem aconseguit reduir els actius danyats per endavant, abans del nou pla estratègic» per al període 2019-2021 que CaixaBank té previst presentar el mes de novembre vinent, va explicar.

El directiu, d'una altra banda, va mostrar ahir el seu rebuig a l'impost a la banca que pretén aprovar el Govern de Pedro Sánchez i va emplaçar l'Executiu a reduir el dèficit públic aprofitant el bon moment de l'economia espanyola.

«Cal fer un esforç a reduir el dèficit públic. Aquesta és la millor recepta per mantenir l'estat del benestar», va afirmar el directiu, que va recordar que el Govern ha estat capaç de pal·liar els efectes de la crisi a través dels sistemes de protecció social i que això ha engrandit el dèficit. En aquest sentit, va incidir en què és «molt necessari» abordar com reduir aquest dèficit i estabilitzar els comptes, però va considerar que aquest esforç no ha d'estar «particularment dirigit a la banca».



Cap més operació corporativa

Gortázar va comentar també que CaixaBank no es planteja noves operacions corporatives ni tampoc obrir més botigues de venda de mòbils i electrodomèstics com la que va inaugurar a principi de mes a Màlaga.

Aquesta iniciativa, amb la qual CaixaBank vol provar de quina manera l'entitat pot oferir als seus clients productes «d'alta qualitat en condicions de finançament favorables», a despertat recels en el comerç minorista, ja que, segons la seva opinió, suposa un «intent deslleial» per competir en el sector. D'una altra banda, Gortázar va aplaudir la tornada al diàleg del Govern central i la Generalitat i va recordar que l'única manera de resoldre la crisi catalana és «mitjançant el diàleg i acords»