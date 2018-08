Dissensions entre les organitzacions agràries catalanes sobre el resultat de la collita del cereal

Unió de Pagesos (UP) considera que, tot i les abundants pluges de primavera que feien preveure a Catalunya una bona campanya per al cereal d'hivern, aquesta ha resultat «fluixa», amb una davallada de la producció d'entre el 10% i el 20% de la mitjana dels darrers tres anys, dades que contrasten amb les que proporciona l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), que afirma que la collita de cereals a Catalunya ha estat enguany d'1.084.000 tones, un 15% més que el 2017.

Per un costat, UP posa en relleu que l'increment en la demanda mundial de cereals n'ha fet incrementar el preu a Europa. Una situació diferent, però, és la que es dona a l'estat espanyol on, segons UP, «la indústria agrària, especialment les fàbriques de pinso, estan frenant el preu en origen fins al punt que la diferència entre els preus del blat, l'ordi i el panís de França i els de Lleida no té cap justificació per raons de mercat» i «només pretén condicionar a la baixa el preu en origen del cereal que percep la pagesia, per poder comprar per sota del preu del mercat». Per l'altra, Asaja valora positivament els resultats, tot i que admet que queden lluny de les perspectives inicials. La presidenta d'Asaja, Rosa Pruna, detalla que l'abundància de pluges i la manca de sol a la primavera ha frenat unes expectatives que a l'inici de la temporada eren molt més altes: «D'aquella gran collita que havia de ser, tenim una bona collita». Segons Asaja, a Lleida s'han recollit a moltes zones uns 1.500 kg/ha menys del que s'esperava i només a la Segarra i el Solsonès hi ha hagut un millor comportament de les explotacions. En canvi, a la Catalunya Central, el rendiment ha estat més desigual i mentre al Bages s'han assolit rècords de fins a 9.000 kg/ha, a l'Anoia el rendiment en alguns punts ha estat de només 3.000 kg/ha. A Osona, les calamarsades han fet baixar del tot les expectatives i a la zona del Vallès Oriental el rendiment mitjà ha estat d'entre 3.000 i 4.500 kg/ha. A les comarques de Girona el rendiment ha estat molt escàs i a la zona de Tarragona les xifres són millors que les de l'any passat per una menor afectació de les pluges.

Pel que fa als preus, apunta UP, el blat ha pujat un 5% i l'ordi prop del 8%, tot i que es preveu que aquestes xifres vagin a més per la caiguda generalitzada de la producció que hi ha hagut en el conjunt d'Europa. La climatologia no ha estat, finalment, tan favorable per al cultiu del cereal com es preveia. Les pluges de la primavera han portat moltes males herbes i fongs en els camps de conreu. A més, la manca de sol al mes de maig ha provocat una baixada important del pes del gra en moltes explotacions i «el gra buit ha fet que els rendiments siguin més irregulars».

Després de la sembra durant els mesos de tardor, les altes temperatures de novembre i desembre, anormals per l'època, i la manca de pluja, van provocar una mala naixença de les plantes, pocs fillols per planta i una major incidència de danys causats pel coleòpter Zabrus tenebrioides, insecte que afecta sobretot les parcel·les ubicades en zones d'obaga, segons ha explicat Santiago Caudevilla, responsable del sector de cereals d'UP.