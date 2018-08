El preu de l'habitatge creix un 12,3% a Girona des del seu mínim

El preu de l'habitatge s'ha encarit a Girona un 12,3 % des del mínim que va provocar l'esclat de la bombolla immobiliària. La ciutat es una de les capitals amb més dinamisme en el sector i que més ha guanyat des de la crisi. La capital gironina es col·loca en el tercer grup, aquell on l'habitatge val avui més d'un 10% més que el mínim que van tocar durant la crisi. Es tracta de Tarragona (13,3%); Girona (12,3%); Valladolid (12,2%) i Sevilla (11%).

Per sobre, es troben enclavaments que ja han recuperat entre un 10 i un 20%; és el cas de Màlaga (28,9%); Sant Sebastià (25,8%); Palma de Mallorca (23,7%) o Logronyo (21,5%). Per la seva banda, per sobre del 15% es van situar Alacant (19,9%); Pamplona (18,9%); València (18,3%) i Vitòria (17,4%).

I al capdamunt del rànquing les dues capitals més grans. Madrid i Barcelona. El preu de l'habitatge s'ha encarit a la ciutat de Barcelona gairebé un 50% des del mínim que va aconseguir amb l'esclat de la crisi immobiliària i més d'un 40% en el cas de Madrid capital, sent ambdues els motors de la recuperació del mercat residencial, segons un estudi de Tinsa.

En concret, el preu de l'habitatge s'ha incrementat a la ciutat de Barcelona un 48,8% des del mínim que va marcar en el segon trimestre del 2013. Llavors, el preu del metre quadrat se situava en 2.205 euros, enfront dels 3.281 euros que va registrar en el segon trimestre d'aquest any.

Per la seva banda, a la ciutat de Madrid el punt d'inflexió va arribar gairebé dos anys després, en el primer trimestre del 2015, quan el preu era de 1.992 euros el metre quadrat enfront dels 2.826 euros que registra ara, el que llança un creixement el 42%.

Segons Tinsa, tot això posa de manifest que el comportament del mercat residencial continua mostrant diferents velocitats.

Mostra d'això és que al costat d'aquest grup de capitals més dinàmiques ha altres on l'ajust encara no es pot donar per finalitzat.

És el cas de Segòvia que, amb 1.204 euros / m2, està en nivells del tercer trimestre de 2001; Terol, Lleida i Almeria, que es mouen en valors de 2002; o Osca i Càceres, on el preu mitjà és similar al que registraven l'any 2003, indica la signatura de taxació.