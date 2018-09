Una manifestació de 300 persones a Viella reivindica canvis a la gestió de la fauna salvatge

Unes 300 persones es van manifestar ahir al migdia a Viella convocades per Unió de Pagesos (UP) per reclamar un canvi urgent en la política de gestió de la fauna salvatge. Així, l'organització va denunciar els greus danys de la fauna protegida, especialment ossos, voltors i llops, a la ramaderia i agricultura de muntanya, que van en augment en els últims anys, va exigir a l'Administració mesures urgents i efectives que comportin un canvi en la política de gestió d'aquesta fauna per fer compatible l'activitat productiva amb la protecció de la biodiversitat.

La protesta, que anava sota el lema «El territori de muntanya, en lluita. Os, voltor, cabirol, senglar... Prou danys de fauna!», ha discorregut per diversos trams urbans de les carreteres C-28 i N-230, passant també per l'Avinguda del Garona i acabant al Passeig de la Llibertat. La mobilització va ser encapçalada per tres tractors i va comptar amb la presència del síndic d'Aran, Carlos Barrera, a més de representants d'organitzacions ramaderes d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol i del sud de França i de membres del sector turístic de la Vall d'Aran.

Dels membres de l'UP, hi van assistir Joan Caball, coordinador nacional d'Unió de Pagesos; Josep Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos; Joan Guitart, coordinador territorial de les Comarques de Muntanya d'Unió de Pagesos, i Raquel Serrat, responsable nacional del sector Boví de Carn d'Unió de Pagesos, entre altres sindicalistes.

Caball va defensar la necessitat d'assolir un «pacte» amb la gent que viu en aquesta part del territori per tal d'acordar noves polítiques de gestió d'aquest tipus d'animals que contribueixin, va dir, a fer compatible la seva coexistència entre locals, agricultors i ramaders.