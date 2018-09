Un dividend és una remuneració per part d'una empresa als seus accionistes. Pot ser en forma de diners o en accions. Per als accionistes el dividend és part de la rendibilitat que obtenen de la seva inversió. Les empreses més donades a repartir dividends entre els seus accionistes són aquelles que guanyen diners i que no poden reinvertir gran part dels seus beneficis en el seu propi negoci per seguir creixent per diversos motius. Ja que aquestes empreses de grans dimensions tenen un potencial de creixement més limitat que la mitjana, no s'espera que el seu preu de cotització es «revaloritzi» tant com altres. Es per això que duen a terme una política de retribució als accionistes.

Molts inversors utilitzen empreses que reparteixen dividends com a part de la seva estratègia per augmentar el seu patrimoni al llarg dels anys.

Per dur a terme una bona estratègia de dividends és important comprendre com funciona el mecanisme mitjançant el qual rebem el pagament dels nostres dividends i tenir en compte totes les dates importants en el procés. Hi ha 4 dates importants en el procés de repartiment de dividends:



Data de declaració del dividend

És la data en la qual la junta directiva de l'empresa declara el dividend. La declaració ha d'incloure la quantia i forma, així com la data de registre i la data de pagament del mateix. Un cop una empresa ha declarat oficialment un dividend, té l'obligació legal de complir amb ell.



Data de registre

Aquesta data determina qui són accionistes en aquell moment, i per tant tenen dret a rebre el dividend. Tots aquells accionistes que estiguin registrats en la data de registre rebran el dividend, així com els informes financers corresponents i altra informació rellevant per als accionistes.



Data de tall

Un cop l'empresa ha establert la data de registre, s'estableix la data de tall d'acord amb les normes del mercat. Si compres una acció amb anterioritat a la data de tall, rebràs el dividend. Per contra, si adquireixes les accions en la data de tall o amb posterioritat, ja no hi tindràs dret.



Data de pagament

És l'estipulada perquè l'empresa realitzi el pagament del dividend declarat.