La creació d'empreses puja un 6,8% a l'octubre i se'n dissolen un 6% menys

El nombre de noves societats mercantils a les comarques gironines va pujar un 2,8% a l'octubre respecte al mateix mes de 2017, fins a sumar 108 empreses, al mateix temps que les dissolucions empresarials es van disminuir un 6%, fins a totalitzar 31, segons les dades difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'INE també indica que en el conjunt de l'Estat espanyol la creació d'empreses retorna a taxes positives després d'haver encadenat dos mesos de caigudes interanuals. A Espanya, el 22,3% de les societats mercantils creades a l'octubre es dedica al comerç i el 15,6% a immobiliàries, financers i assegurances. Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 22,5% va correspondre al comerç i el 13,2% a la resta de serveis.

Per a la constitució de les 7.725 empreses creades a l'octubre a Espanya es van subscriure més de 337 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 21,9% respecte al mateix mes de 2017, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 43.655 euros, va retrocedir un 26,8% en taxa interanual.

De les 1.659 empreses que es van dissoldre a l'octubre d'aquest any, el 71,9% ho van fer voluntàriament, el 13,2% per fusió amb altres societats i el 14,9% restant per altres causes.

Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades a l'octubre van ser Madrid (1.878), Catalunya (1.358) i Andalusia (1.350).Per contra, les que menys societats van crear van ser La Rioja (30), Cantàbria (67) i Navarra (78).

Els majors augments interanuals en la creació de societats mercantils van correspondre a Extremadura (+51,7%), Navarra (+16,4%) i Castella i Lleó (+14%), mentre que les úniques reculades es van donar a La Rioja (-11,8%), Astúries (-5,6%), Canàries (-5,4%) i Aragó (-5,1%).

Atenent a les societats mercantils dissoltes, les que van presentar major nombre són Madrid (537), Andalusia (245) i Galícia (122).Per contra, les que registren menys societats dissoltes són Navarra (8), La Rioja (13) i Cantàbria (14).