Ibercaja tanca la venda d'una cartera d'actius amb un valor de 652 milions

Ibercaja va tancar la venda d'una cartera d'actius adjudicats amb un valor brut comptable de 652 milions d'euros i que va ser adquirida per 266 milions per part d'una nova societat participada en un 80% pel grup suec Intrum i el 20% restant pel banc aragonès. Segons va informar Ibercaja, la cartera, anomenada Cierzo, permet a l'entitat traspassar un volum d'actius d'aquesta qualificació per un valor brut de 652 milions d'euros, que equivalen a pràcticament la meitat del saldo d'actius adjudicats.

Amb aquesta operació, el banc aragonès tanca un primer exercici del Pla Estratègic 2018-2020, en el qual, entre d'altres fites, ha aconseguit completar l'emissió de capital AT1 per 350 milions d'euros al mes de març i ha contractat Rothschild com a assessor financer independent per al seu procés de sortida a borsa.

Ibercaja va destacar que aquesta acció li permet continuar amb el sanejament del balanç i la disminució d'actius improductius amb l'objectiu de millorar el perfil de rendibilitat del banc. Intrum va informar que l'acord afecta una cartera amb 6.400 actius immobiliaris procedent d'Ibercaja i les seves filials Residencial Murillo i Cerro Murillo, que serà transferida a la nova companyia.