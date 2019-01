Tres bancs reclamen 1.350 milions als Suprem pel tancament de Castor

Santander, CaixaBank i Bankia han presentat un recurs contra el Govern espanyol davant el Tribunal Suprem en el qual sol·liciten la devolució de la quantitat finançada que encara no s'ha recuperat, més els danys causats, per la inversió de 1.350 milions d'euros que van fer quan es van fer càrrec del deute per abonar la indemnització pel tancament de l'emmagatzematge de gas Castor a la societat promotora Escal UGS, participada per ACS.

El passat mes d'abril, Santander, CaixaBank i Bankia van formular davant el Govern espanyol una «reclamació de responsabilitat de l'Estat legislador» en la qual sol·licitaven aquesta devolució, en considerar que, en cas contrari, l'Estat es beneficiaria de la inconstitucionalitat a costa de les entitats financeres.

En la reclamació, les tres entitats oferien al Govern central assolir un acord per permetre fer la devolució d'una manera flexible per tal d'evitar un greu impacte en els comptes de l'Estat. A causa que el Consell de Ministres ha esgotat el termini preceptiu de la reclamació sense haver-la resolt, s'entén que ha estat desestimada i que cal recórrer davant el Suprem.

Al desembre del 2017, el Tribunal Constitucional va declarar «nuls i inconstitucionals» alguns articles del reial decret llei aprovat el 2014 que contemplava la hivernació de Castor i en el qual es reconeixia la compensació de 1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora Escal UGS.

En la seva sentència, el Tribunal no entrava en el fons de la indemnització que va rebre Escal UGS per la decisió adoptada sobre Castor, i es va centrar més en el fons de com es va fer aquesta indemnització a través de l'aprovació d'un reial decret d'urgència. Al gener del 2018, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va decidir, després de la sentència del Constitucional, paralitzar els pagaments a la banca per aquest deute.