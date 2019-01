El Govern preveu recaptar 2.050 milions amb l'impost digital i la «taxa Tobin»

El Consell de Ministres va aprovar ahir els avantprojectes de llei que creen els nous impostos als serveis digitals i a les transaccions financeres, amb els quals el Govern preveu recaptar 1.200 i 850 milions d'euros, respectivament. Ja com a projectes de llei, iniciaran ara la seva tramitació parlamentària en el Congrés. La portaveu del Govern, Isabel Celaá, va explicar que l'anomenada «taxa Google» es dirigeix a les plataformes que treballen de forma «privilegiada» i que proporcionen un «gran desavantatge» a altres comerços o activitats que pagaven impostos, amb el que es fa front a la «competència deslleial».

Celaá va destacar que Espanya serà el primer país de la UE que estableix aquesta imposició per adaptar la tributació als nous models de negoci digital. El nou Impost sobre Determinats Serveis Digitals gravarà aquelles empreses amb ingressos anuals totals de, almenys, 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros.

En concret, Celáa va explicar que, en línia amb la proposta de la Comissió Europea, es gravarà el 3% dels serveis de publicitat dirigida en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat o la venda de metadades.

El nou impost es dirigeix a les plataformes que posen en contacte el que ofereix i qui l'adquireix, però no a qui genera el producte, va matisar Celáa. La liquidació serà trimestral i el Govern espera recaptar uns 1.200 milions d'euros.

Queden excloses del gravamen la venda de béns o serveis entre els usuaris en el marc d'un servei d'intermediació en línia; i les vendes de béns o serveis contractats en línia a través de la web del proveïdor d'aquests béns o serveis en els quals el proveïdor no actua com a intermediari. A més, s'exclouen de l'impost determinats serveis financers.

Després del tràmit d'audiència pública, s'ha inclòs en l'avantprojecte que les prestacions digitals que siguin realitzades entre entitats que formin part d'un grup amb una participació, directa o indirecta, del 100% quedaran fora de l'impost.



Transaccions financeres

De la mateixa manera, el Consell de Ministres va donar llum verda al nou Impost sobre les Transaccions Financeres, conegut com a «taxa Tobin», que gravarà amb un 0,2% les operacions de compra d'accions espanyoles executades per operadors del sector financer, que busca també l'«equitat» del sistema, segons Celaá. La portaveu del Govern va indicar que des de l'any 2013 un total de 10 països de la UE treballen sobre aquesta imposició, que es considera «convenient» establir a nivell nacional.

Seguint el model francès, se sotmetran a tributació al 0,2% les operacions d'adquisició d'accions emeses a Espanya d'empreses cotitzades la capitalització borsària de les quals sigui superior a 1.000 milions d'euros. No es gravarà la compra d'accions de pimes i empreses no cotitzades. El subjecte passiu és l'intermediari financer que transmeti o executi l'ordre d'adquisició, i haurà de presentar una declaració anual de l'impost. El Govern calcula que ingressarà uns 850 milions per aquesta nova figura tributària, que es destinaran a finançar les pensions i la Seguretat Social.