L'assemblea del taxi rebutja un principi d'acord amb el Govern i manté la vaga

Una assemblea de taxistes celebrada ahir a la nit va rebutjar el principi d'acord amb el Govern de la Generalitat al qual havien arribat una estona abans els seus representants, que es van reunir quatre hores amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i amb representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'assemblea va decidir mantenir la vaga almenys fins dimarts, el dia en què el Consell Executiu de la Generalitat hauria d'haver aprovat l'ampliació dels 15 minuts fixats inicialment com a termini mínim per contractar un servei de vehicle de lloguer amb condutor (VTC), amb una forquilla addicional per a l'AMB atenent «a criteris territorials, ambientals i de durada del servei».

Després de la reunió, el conseller havia deixat clar que el principi d'acord tenia com a condició que es desconvoqués la vaga ahir mateix. I tot i que no havia volgut valorar l'acord abans de traslladar-lo a una assemblea de la resta del col·lectiu, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, havia assegurat que «s'obre una porta» a desconvocar la vaga. De fet, Álvarez, va recomanar durant el debat assembleari d'ahir a la nit aixecar l'acampada de vehicles per donar peu a la negociació amb la Generalitat, però els taxistes van apostar per continuar la protesta, amb una àmplia majoria. Ara es desconeix si la Generalitat modificarà la seva oferta.

El temps que ha de transcórrer entre la contractació i la prestació d'un servei de VTC és una de les principals reivindicacions dels taxistes. Ahir al vespre, Calvet va explicar que la Generalitat estava disposada a modificar el seu decret llei de manera que s'establís un període de temps superior als 15 minuts, tot i que va declinar especificar-lo, i va explicar que durant el dia d'avui, diumenge, i dilluns, estudiarien tècnicament i jurídica aquesta proposta amb els gabinets jurídics per traslladar-la dimarts al Consell Executiu.

Calvet va recordar que la llei i el reglament de VTC especifica que aquests vehicles han de tenir «precontractació, però ha de ser proporcional, atenent a criteris de mercat i de competència», de manera que la Generalitat havia establert un temps de 15 minuts, que rebutgen de pla els taxistes. En una reunió que, segons Calvet, va transcórrer en termes «molt cordials», va posar sobre la taula la nova proposta per satisfer els taxistes i l'AMB, que havia reclamat més «fortalesa jurídica» per poder fixar després, en el seu reglament, un temps més elevat de precontractació. D'aquesta manera, i atenent a criteris territorials, ambientals i de durada del servei, els ajuntaments i l'AMB -administració responsable del servei del taxi a 36 municipis- podran establir períodes més alts de temps de precontractació.

El conseller va anunciar també que demà dilluns es reunirà amb l'altra part en conflicte, els representants dels VTC, que ahir mateix havien demanat que s'escoltés la seva postura. També ahir, quan la protesta dels taxistes va aturar de nou el trànsit al centre de Barcelona, amb els conductors mobilitzats a la Gran Via, els VTC es van afegir a la protesta. Els vehicles d'Uber i Cabify es van concentrar a la Diagonal a partir de primera hora de la tarda per exigir participar en la negociació entre Generalitat, AMB i taxistes. «També tenim capacitat d'aturar Barcelona», alertaven. La protesta dels VTC va tallar l'avinguda Diagonal i va provocar que els vehicles que accedien a la ciutat per aquesta via fossin desviats cap a l'avinguda de Sarrià.

Mentrestant, uns 450 taxis, segons estimacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona, continuaven ocupant el tram central de la Gran Via de Barcelona.