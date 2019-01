Espuña culmina el seu relleu generacional familiar després de 43 anys de creixement

La multinacional de producció d'embotits Espuña afronta una nova etapa després de culminar el relleu generacional, perquè Esteve Espuña assumirà la gerència de la companyia després que el seu pare, Xavier Espuña, hagi liderat aquesta empresa familiar durant 43 anys. Xavier Espuña seguirà vinculat a la companyia, fundada a Olot el 1947, en qualitat de president, amb funcions consultives en diferents àmbits i amb especial focus en la investigació i el desenvolupament i la producció.

La facturació de la companyia va ser l'any passat de 83 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 7 per cent respecte a 2017, i l'expansió de l'activitat es va portar a més de 45 països.

L'empresa va celebrar ahir un acte commemoratiu a la seu de l'empresa a Olot en el que es va formalitzar el traspàs de poders. Durant l'acte, el fins ara gerent va subratllar els canvis més importants en el procés de producció i comercialització i va agrair la feina de tots els treballadors que ho han fet possible. Actualment dona feina a més de 300 persones.

El nou responsable va elogiar en el seu parlament la figura del seu pare, sota la direcció del qual s'ha perfeccionat «la tècnica de la xarcuteria envasada, garantint la màxima seguretat alimentària en els processos de fabricació».

A més, també va reconèixer el procés d'internacionalització que es va fer fa uns anys i l'aposta per incrementar les capacitats productives amb la inauguració de dues fàbriques i l'obertura de nous centres a Argentina i a EUA», va afegir Esteve Espuña.

L'aposta per la internacionalització ha fet que actualment exportin a més de 45 països, entre els quals hi ha «els més exigents» com els EUA, el Japó o Corea. Pel que fa a les previsions, la firma vol reforçar el creixement als països estratègics com França, Alemanya, Regne Unit, EUA i Canadà. «A mig termini esperem triplicar la facturació a l'Amèrica del Nord i arribar als 10 MEUR», ha afirmat Esteve Espuña. Les exportacions representen el 48% de la facturació, una proporció que esperen incrementar en els pròxims anys i acostar-se al 50%.



Plats cuinats, plats estratègics

El nou pla estratègic fixa a mitjà termini consolidar el mercat del pernil curat llescat (el seu producte estrella) i apostar sobretot pels snacks i els plats precuinats refrigerats que ja han començat a comercialitzar, «un mercat en creixement pel qual hem decidit apostar per oferir als consumidors receptes més saludables i naturals», apunta Esteve Espuña. Un altre dels reptes de futur és reduir l'ús de plàstics i avançar en la sostenibilitat de l'envasat.

A banda de les plantes de producció que l'empresa té a Olot i a la Pobla de l'Illet, la firma també en té a Utrillas, a Aragó, on fan els llescats i el packaging. Aquest última es va inaugurar el 2005 i en els darrers deu anys s'ha ampliat en dues ocasions, el que li ha permès passar de 25 a 97 empleats (el 61% són dones) en unes instal·lacions que actualment ocupen més de 10.000 metres. La firma preveu ampliar-la en un futur.

D'altra banda, l'any passat va adquirir uns terrenys de 36.700 metres quadrats a Mezquita de Jarque, també a l'Aragó, on hi ha previst construir un assecador. Aquesta planta encara està en fase d'estudi i no hi ha un calendari establert. De moment hi ha invertit uns 1,5 milions. L'empresa, creada el 1947 a Olot, preveu destinar més recursos a les dues plantes en els pròxims anys.

L'any 2015 van obrir una planta als Estats Units amb «bons resultats de ventes», un mercat que volen fer créixer.