Les pimes industrials catalanes van millorar els seus resultats un 19 per cent l'any 2018

Les pimes industrials catalanes van millorar els seus resultats econòmics en un 19% el 2018, ja que les vendes i les exportacions van seguir creixent, encara que a menor ritme que un any abans, mentre que per al 2019, la majoria de les empreses enquestades (62%) preveuen que la seva activitat augmentarà. És el que s'extreu de l'informe presentat dimarts en roda de premsa pel president de Pimec, Josep González, i el director de l'Observatori de la patronal, Modest Guinjoan.

L'estudi recull l'evolució de les pimes industrials catalanes l'any 2018, i destaca un augment de l'ocupació del 2,6%, un increment de la inversió del 49% de les pimes i una diversificació de les vendes, ja que el mercat català ha perdut quatre punts en benefici de l'exportació.

L'informe d'aquest any, que s'extreu d'una enquesta realitzada per Gesop a 400 empresaris, inclou dues preguntes més sobre la desacceleració econòmica, en les quals només un 19% del teixit industrial català ha respost que ha notat la ralentització de l'economia.

González i Guinjoan van valorar les xifres de l'informe de manera positiva perquè són millors del que esperaven i suposen la «consolidació de la recuperació del sector que es venia produint al llarg dels últims anys».

Segons l'informe, el 55% de les empreses ha incrementat les vendes, percentatge que suposa un saldo de variacions del 34% el 2018, una xifra 10 punts percentuals inferior respecte l'any anterior, i Guinjoan va estimar que el PIB industrial podria haver augmentat un 3%.

Preguntats pel risc que suposa la desacceleració de l'economia a nivell global, van posar de manifest la tendència a la diversificació de les pimes, que han disminuït la seva dependència del mercat català i han augmentat les vendes als mercats internacionals, especialment en aquells de fora de la Unió Europea.

El primer mercat va ser Catalunya, amb un 44%, el segon la resta d'Espanya, amb un 25%, i l'estranger va copar el 31% de les vendes: «És una estructura de mercats coherent amb el temps».

Quant a les inversions, el 66% de les pimes van invertir l'any 2018, i d'aquestes un 64% van augmentar la seva inversió, el que significa que pràcticament la meitat (49%) van invertir més que l'any anterior.

L'augment de la capacitat productiva va ser l'objectiu que va liderar les inversions, amb un 60%, seguit per la innovació de producte, amb un 42%, i l'augment de la productivitat (41%): «Són xifres positives perquè invertir per augmentar la capacitat productiva vol dir que hi ha la perspectiva de créixer».

En termes d'ocupació, els resultats van ser millors que l'any anterior, ja que un 47% del teixit industrial català va augmentar les plantilles, mentre que un 13% les van disminuir, quelcom suposa un saldo positiu del 34%, que equival a un creixement del 9% respecte l'any anterior.

«El 2018 ha estat un any normal, més aviat bo. Hi ha hagut una certa correcció de saldos que van ser molt positius el 2017, però el 2018 la creació d'ocupació va ser millor que el 2017», va concloure Guinjoan.

El president de Pimec, Josep González, va assegurar estar molt satisfet amb els resultats tenint en compte el fet d'estar en un any amb «massa incerteses» i algunes opinions interessades sobre el camí de l'economia. Va assegurar que, com les xifres indiquen, les pimes catalanes no temen la desacceleració de l'economia mundial, ja que la majoria de les enquestades preveuen increments de les xifres de vendes, i va afirmar que, en tot cas, hi hauria més preocupació per temes financers.

González també va criticar que les grans corporacions paguen molt tard al teixit de pimes: «Penso que és molt difícil fer créixer la dimensió d'una pime si ha de cobrar a 200 dies. Estem en un país on hi ha aquesta incongruència».

Els resultats obtinguts s'han ponderat pel valor afegit brut (VAB) de les empreses, seguint la distribució real per grandària, sector i territori.