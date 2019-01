Noel Alimentaria s'alia amb Casa Bona per produir pizzes

Noel Alimentaria, una de les principals empreses espanyoles del sector de l'alimentació, entra en el sector de les pizzes fresques a través d'una aliança estratègica amb Casa Bona Tradicional, especialitzada en la producció de pizzes artesanes fetes a mà. Fruit d'aquesta operació, Noel obté una participació de la companyia empordanesa, que manté l'autonomia de gestió del negoci i que copa el 63% del mercat d'aquest producte en la categoria de pizzes artesanes.

L'acord significa una nova fita per a Noel, que buscava una oportunitat per entrar en el sector de les pizzes refrigerades a través de l'aliança amb una companyia especialitzada en l'elaboració d'aquests productes. En aquest sentit, des de la Direcció General s'ha valorat molt positivament l'operació, entenent que Casa Bona representarà un soci estratègic que reforçarà el posicionament de Noel, donat que comparteix els seus mateixos valors d'oferir productes sota els estàndards de màxima qualitat i fomentant una alimentació variada i saludable.

Amb l'objectiu de produir la millor pizza artesana del mercat, Noel posarà a la disposició de Casa Bona tot el coneixement en R+D+I, així com els recursos a nivell industrial, administratiu i de distribució de producte; per tal de potenciar, encara més, un projecte ja de per sí exitós i present a les principals superfícies de distribució.

Noel Alimentaria, ubicada a Sant Joan Les Fonts, és una empresa familiar de quarta generació especialitzada en la producció i la distribució de pernil cuit i curat, embotits, carns fresques i plats preparats tant pel mercat nacional com internacional. Amb 1.160 treballadors i 10 plantes productives, s'ha convertit en una de les principals empreses espanyoles d'elaborats carnis. Amb presència a tot el mercat de la gran distribució, té activitat a més de 60 països.