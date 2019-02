Uber i Cabify compleixen la seva amenaça i deixaran d'operar avui a Barcelona

Les aplicacions mòbils Uber i Cabify compliran la seva amenaça i deixaran d'operar a Barcelona avui, 1 de febrer, el mateix dia que entra en vigor el decret de la Generalitat que obliga a precontractar els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb una antelació mínima de 15 minuts. La patronal de les empreses de lloguer de vehicles amb conductor (Unauto) ja va anunciar que la normativa del Govern català serviria per «expulsar» Uber i Cafiby, que fan de mitjancers entre usuaris i VTC, de Barcelona.

La primera a anunciar-ho va ser Uber, que va explicar que «davant les restriccions a les VTCs aprovades per la Generalitat, ens veiem obligats a suspendre el servei UberX a Barcelona». Segons la companyia, l'obligació d'esperar com a mínim 15 minuts per viatjar en un VTC «no existeix en cap lloc d'Europa i és totalment incompatible amb la immediatesa dels serveis sota demanda com UberX».

Uber ha demanat una regulació «justa» i considera que la normativa ha de tenir en compte els milers de conductors i usuaris dels VTCs, «que avui veuen desaparèixer el seu mitjà de vida i la seva llibertat de triar com es mouen per la seva ciutat».

L'empresa va tornar a Barcelona fa gairebé un any i, des de llavors, més de mig milió de persones han triat aquest servei per moure's per la ciutat. Amb un «Barcelona, esperem veure'ns aviat. Et trobarem a faltar», l'empresa s'ha acomiadat de la ciutat.



Cabify també plega

Poc després, Cabify també va anunciar la seva marxa perquè l'aplicació informarà avui els seus usuaris de «la seva expulsió de Catalunya», amb l'entrada en vigor de la normativa catalana, i va apuntar que el 98,5% dels viatges gestionat a través de la seva app està per sota dels 15 minuts d'espera.

La companyia va concloure que la regulació de la Generalitat té «com a únic objectiu i, per tant també com a conseqüència final», l'expulsió directa de l'aplicació Cabify i de les seves empreses col·laboradores de Catalunya i Barcelona.

Cabify, amb un milió d'usuaris registrats a Barcelona, va lamentar que el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, «hagi cedit a la pressió» i exigències del sector del taxi, «cosa que perjudica greument l'interès ciutadà». La companyia va insistir en el «greu perjudici» que es genera al ciutadà des del punt de vista de la competència i la qualitat del servei.

La marxa de Cabify i Uber pot suposar l'acomiadament d'uns 3.500 treballadors de les aproximadament 75 empreses de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) que operen a Barcelona; de fet, Vector Ronda, una de les majors empreses de VTC, ja va anunciar un ERO per als mil treballadors que té a la ciutat. La patronal Unauto també va anunciar que, coincidint amb l'entrada en vigor del decret, diverses empreses presentaran expedients de regulació d'ocupació.

Per part seva, el ministre de Foment, José Luis Ábalos,va recordar que la nova norma sobre vehicles de lloguer amb conductor (VTC), en vigor des de setembre, «dona llibertat però no obliga» les comunitats autònomes (CCAA) a regular aquesta activitat i ha recordat que aquestes disposen de quatre anys per fer-ho.