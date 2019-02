Moove Cars presenta un ERO per suspendre 730 empleats

L'empresa Moove Cars, que presta serveis de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), ha presentat davant el Departament de Treball de la Generalitat un ERO de suspensió de contractes per a 730 treballadors, després d'anunciar el cessament de la seva activitat a Barcelona. Moove Cars, que dona feina a més de 2.000 treballadors a tot Espanya, ja va anunciar fa uns dies que l'aprovació del decret de la Generalitat que limita l'activitat dels VTC implicava que hauria d'abandonar la seva activitat a la capital catalana.

La companyia, que treballa per a Uber, que igual que Cabify va deixar d'operar a Barcelona divendres passat, 1 de febrer, ha optat per presentar un expedient de suspensió d'ocupació, que està pensat per a un temps limitat, segons han indicat a Efe fonts coneixedores de l'expedient.

L'empresa assegura que ha posat tots els seus esforços a revertir la situació i evitar els acomiadaments, tot i que les mesures adoptades per la Generalitat «són totalment discriminatòries i desproporcionades» i fan el servei «inviable».

Moove Cars va enviar fa uns dies una carta al conseller de Treball, Chakir el Homrani, en la que alertava que es quedaria sense cap activitat si Uber cessava les seves operacions, cosa que ja ha passat, de manera que es considerava «una víctima directa» de la pressió exercida pel sector del taxi.

Segons el seu parer, la decisió de la Generalitat «no respon en cap cas a l'interès general, atenta contra la llibertat del mercat i preserva el monopoli del sector del taxi».