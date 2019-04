Les empreses exportadores milloren les expectatives en la cartera de comandes

Les empreses exportadores han revisat a l'alça la percepció sobre el comportament de la cartera de comandes per al proper trimestre, de manera que trenca la tendència descendent registrada al llarg de l'any passat i està en línia amb les millores que habitualment s'observen en el primer trimestre de l'any, si bé marca el seu valor més baix en sis anys i les perspectives de contractació se situen en mínims des de 2014.

En concret, l'Indicador Sintètic d'Activitat Exportadora (ISAE) s'ha situat en 10,3 punts, un 1,4 més que en el trimestre anterior, segons les últimes dades de la Secretaria d'Estat de Comerç. No obstant això, el valor de l'indicador és més baix que el registrat en els primers trimestres dels sis anys precedents.

El lleuger augment de l'ISAE ha estat el resultat del comportament de les expectatives d'exportació a curt termini (17,5 punts), mentre que l'indicador del balanç de cartera de comandes actual (3,5 punts) i les perspectives d'exportació a dotze mesos (25,1 punts) pràcticament no varien respecte el trimestre anterior.

El Ministeri d'Economia explica que, tot i que l'estabilitat segueix sent la percepció dominant de l'evolució de preus i marges d'exportació, s'incrementa el percentatge dels que perceben una evolució a l'alça del comportament dels preus, mentre que la percepció corresponent al marge de benefici comercial és molt similar a la del quart trimestre.

Els tres factors més esmentats per la seva influència positiva sobre l'activitat exportadora segueixen sent l'evolució de la demanda externa (34,4%), la competència en qualitat (23%) i la disponibilitat dels recursos humans adequats per a l'exportació (20,8%), si bé destaca el descens en el percentatge de mencions del primer per quart trimestre consecutiu. La competència internacional en preus i el preu de les matèries primeres han estat els dos factors més esmentats per la seva influència negativa, amb percentatges del 58% i 57,1%, respectivament.