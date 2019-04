La inversió en l'alimentació (I)

El sector global de l'alimentació està en constant evolució a causa d'una creixent demanda, dels canvis en els gustos dels consumidors i de la digitalització, que transforma com produïm, processem i consumim el menjar. La innovació tecnològica que ve presenta oportunitats d'inversió a tota la cadena de valor.

Les xifres estimades per les institucions són molt reveladores: la població mundial arribarà als 9.700 milions de persones el 2050, a força de créixer a un ritme de 60 milions més cada any. Per alimentar-les, caldrà augmentar la producció mundial de menjar un 70%. Com a exemple, el consum d'aus de corral a la Xina ja ha superat el dels Estats Units. No obstant això, d'acord amb la renda per càpita anual, per acostar-se al consum del país nord-americà, el país asiàtic hauria quadruplicar les seves xifres.

D'altra banda, als països desenvolupats s'està produint un altre canvi molt rellevant: cada vegada més consumidors opten per la producció sostenible i l'alimentació saludable. Tant és així que les vendes d'aliments orgànics ja suposen dos dígits percentuals en alguns mercats i s'espera que sobrepassin la producció convencional, atès que els consumidors ara entenen millor els efectes mediambientals i sobre la salut de les seves opcions alimentàries.

Sempre s'ha dit que un dels sectors que més trigava a adaptar-se a les noves tecnologies era l'agrícola, potser perquè era molt dependent de factors externs com el clima o les malalties. No obstant això, ara els grangers es beneficien de millors prediccions meteorològiques, major capacitat d'emmagatzematge i major capacitat de recollir i analitzar dades. Prova d'aquesta evolució tecnològica va ser la compra per part del fabricant de maquinaria agrícola John Deere de la start-up robòtica Blue River Technologies.

Per exemple, l'aprenentatge de les màquines ( machine learning en anglès) permet que els equips agrícoles distingeixin entre males herbes i collites, perquè apliquin automàticament herbicides quan i on siguin necessaris, reduint així el consum de químics.