L'INE rebaixa tres dècimes el creixement del PIB a Catalunya el 2018

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) situa en el 2,3% el creixement del producte interior brut (PIB) a Catalunya el 2018, tres dècimes per sota de les xifres que va donar l'Idescat el mes de març, i que era del 2,6%. El PIB del 2,3% de Catalunya està per sota de la mitjana espanyola, que l'INE situa al 2,6%, però per sobre de la mitjana de la UE, que va ser del 2%. Catalunya és l'onzena comunitat en creixement del producte interior brut a l'Estat. Pel que fa al PIB per càpita, se situa en 30.769 euros, i és el quart més elevat, per darrere del de Madrid, Euskadi i Navarra.