Catalunya creix més que Europa en empreses i ocupació però no en benestar

Un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou que el creixement de l'economia catalana en termes de PIB, ocupació, població i dinamisme empresarial supera l'economia dels dotze països fundadors de la zona euro, tot i que aquest comportament no s'ha traduït en una millora del benestar. L'estudi analitza l'evolució de l'economia des del 2000 fins al 2017 i fa un projecció de futur fins al 2030. Una de les causes que expliquen la insuficient millora en el benestar de les persones és que les famílies catalanes suporten una pressió fiscal creixent i superior a la mitjana espanyola i, a més, reben un volum de prestacions i transferències socials per càpita sistemàticament inferior a la mitjana.

Un altre factor que afecta l'evolució de la renda familiar bruta disponible és la intervenció del sector públic. El percentatge que representen els impostos directes i les cotitzacions socials sobre la rendade les famílies catalanes mostra una tendència ascendent entre el 2000 i el 2017, i se situa per sobre de la mitjana espanyola.Una altra conclusió que destaca l'informe és l'"extraordinària" resiliència del teixit empresarial català, que ha sortit reforçat després d'haver superat les crisis econòmica, financera i política més importants de la història recent. Durant la presentació de la publicació de l'informe, el director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç Barcelona, Joan Ramon Rovira, ha expressat que "malgrat tot", l'impuls empresarial a Catalunya continua sent "formidable".

El director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç Barcelona, Joan Ramon Rovira, ha apuntat que aquest informe s'ha focalitzat en tres variables que interactuen entre elles i que "donen la clau" d'un millor creixement: la productivitat, la competitivitat i l'equitat. Rovira ha dit que la productivitat "no va sola", necessita a la competitivitat, i aquesta complementa a l'equitat. El director d'Estudis Econòmics ha afegit que hem de prioritzar el "millor creixement" i el "benestar", per sobre de la quantitat. Valls diu que els pilars que donen suport a aquesta millora són l'impuls empresarial i la qualitat de l'entorn polític i institucional.En l'acte de presentació de l'informe, el president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, ha explicat que de cara al 2030 es farà una "crida" a les forces polítiques per acordar "objectius estratègics" en qüestions fonamentals com la innovació i la formació, dos aspectes clau cap a un model econòmic basat en el coneixement. Valls ha afegit que s'hauria de fer front a nous reptes, aprofitar oportunitats, i construir un futur en què Catalunya ofereixi "el millor de si mateixa". El conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, també ha expressat que l'economia catalana s'ha comportat "globalment bé" en referència a Europa i a l'Estat Espanyol. Guardiola diu que té la "impressió" de que la societat catalana "no està extraient el potencial" que de la seva economia. El conseller delegat del Banc Sabadell ha afirmat que la Cambra és "vehicle" de la representació empresarial i la seva interacció amb l'economia, i que ara és un "instrument" necessari per a les pròximes eleccions municipals.