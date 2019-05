La matriculació de vehicles segueix caient a Girona un 2,32% a l'abril

Les matriculacions de turismes i tot terrenys a la demarcació de Girona es van situar en 1.360 unitats durant el mes d'abril passat, la qual cosa suposa una caiguda del 2,32% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Per contra, al conjunt d'Espanya es va registrar un creixement del 2,6%. Segons dades de les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam), els lliuraments d'automòbils en el mercat espanyol a l'abril van estar impulsats, principalment, pel canal de llogaters, que va aconseguir contrarestar la caiguda del 17,3% (45.053 unitats) comptabilitzada en els lliuraments a particulars.

A les comarques gironines, els clients particulars van adquirir 920 vehicles en el quart mes de l'any, la qual cosa suposa una forta caiguda de 7,63% en comparació amb el mateix mes de 2018, al mateix temps que en l'acumulat de l'any fins al mes passat la xifra va ser de 3.913 unitats, un 4,14% de caiguda.

Per part seva, les empreses van tancar abril amb 415 turismes i tot terrenys adquirits, un 22,42% més, i amb 1.699 unitats des de principi d'any, un 11,78% més, mentre que al canal de llogaters van caure un 50,98% les compres mensuals, fins a 25 unitats, i les va retallar un 81,82% quadrimestral, fins a 32 unitats.



El dièsel segueix a la baixa

Quant al tipus de motorització amb la qual comptaven els automòbils venuts a Girona a l'abril, el 68,31% d'aquests era de gasolina, enfront del 21,62% dels dièsel i el 10,07% de models que incorporen tant motors elèctrics purs, híbrids, híbrids endollables, d'hidrogen o de gas.

Entre gener i abril d'aquest exercici, els lliuraments de models de gasolina van copar el 68,25% del mercat, en comparació amb el 20,04% de dièsel i el 11,71% que va correspondre a automòbils d'energies alternatives.

En els quatre primers mesos de l'any actual, el mercat automobilístic espanyol va registrar un volum de 436.328 unitats, un 4,5% de reducció si es compara amb el primer quadrimestre de l'exercici passat i continua amb la senda negativa que es prolonga des de l'entrada en vigor, el passat 1 de setembre, del cicle d'homologació WLTP.

Davant aquestes dades, la directora de Comunicació d'Anfac, Noemi Navas, va afirmar que les xifres del primer quadrimestre apunten a una tendència «a la baixa», que preveu que es mantingui en el conjunt de l'exercici, i va destacar la «prolongada i pronunciada» caiguda experimentada en el canal de particulars.

Per part seva, el director de Comunicació de Faconauto, Raúl Morales, va assegurar que ni el bon comportament de les compres d'empreses i llogaters va poder «maquillar» un mal mes per als concessionaris, «que viuen amb preocupació un exercici que està sent pitjor de l'esperat».

«Observem una doble lectura en el mercat: d'una banda, el total de matriculacions de turismes i tot terrenys en la suma de tots els canals per fi es recupera per l'embranzida del canal d'empreses i llogaters, que han experimentat un notable creixement en el quart mes de l'any actual. No obstant això, continua sent preocupant el comportament de les vendes en el canal de particulars», va advertir el director de Comunicació de Ganvam, Alberto Tapia.