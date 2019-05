per evitar resistències

FMC Agricultural Solutions està duent a terme diverses jornades de formació amb agricultors i tècnics de Múrcia i Almeria amb l'objectiu d'alertar sobre l'aparició de resistències en cultius de tomàquet i altres hortícoles sota plàstics, en plagues com ara la Tuta absoluta. La reducció de matèries actives i la pressió dels supermercats, que no només exigeixen complir amb el Límit Màxim de Residus (LMR) establert per la Unió Europea, sinó que, a més, limiten l'aparició de residus en fruits a poques matèries actives, estan comprometent, sense cap base científica, l'alternança de diferents maneres d'acció. Tot això està portant els productors a haver de seguir males pràctiques agrícoles com ara la repetició d'aplicacions de productes «top» (que no afecten la fauna auxiliar, que són d'elevada eficàcia i favorable perfil toxicològic), així com l'aplicació de fitosanitaris a través del reg per degoteig (per minimitzar l'aparició de residus en fruits), cosa que reforça l'aparició de resistències. A la primera jornada de formació, més de 100 agricultors i tècnics van assistir a les diferents ponències que van tenir lloc per tractar aquest greu problema, començant per l' Antonio Monserrat Delgado, tècnic de plagues de l'IMIDA de Múrcia. Aquest expert va destacar que «a Múrcia s'han fet molt bé les coses en l'última dècada i s'han aplicat tècniques de control biològic i estratègies de producció integrada, però la reducció de matèries actives dels darrers anys i la pressió irracional dels supermercats està provocant que comencin a aparèixer resistències a plagues com la Tuta absoluta». Antonio Monserrat va demanar una mica de sentit comú a autoritats i supermercats que estan fent una pressió innecessària i desproporcionada als agricultors, amb exigències molt per sobre de les que marca l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA en les seves sigles en anglès), reduint dràsticament les seves alternatives de tractaments. El mateix remarca que «la seguretat de les fruites i hortalisses que actualment s'estan comercialitzant són, sens dubte, les més segures de tota la història». En la mateixa línia de denúncia va parlar Pau Bielza Lino, catedràtic de la Universitat Politècnica de Cartagena i assessor extern del Comitè de Prevenció de Resistències Insecticides (IRAC) a Espanya, que va destacar que «el nostre país estava lliure de resistències a Tuta absoluta gràcies a la bona feina realitzada per part de totes les persones implicades en el procés productiu, essent un exemple a Europa enfront de països com Grècia, Itàlia o França. No obstant això, la forta pressió està posant en perill la continuïtat d'aquest bon treball, fent que continuï la tendència d'altres països en l'aplicació de males pràctiques agrícoles, fent que comencem a tenir les primeres resistències en una plaga d'un control molt complicat». Per a Pablo Bielza som a temps de revertir aquesta situació si prenem mesures i conscienciem els agricultors d'aquest problema perquè utilitzin totes les eines a la seva disposició (pràctiques culturals, lluita biològica, alternança de matèries actives, etc.). Bielza va assegurar que l'agricultor tendeix a abusar de l'ús de productes «cinc estrelles» com l'Altacor 35WG, ja que té alta eficàcia en la plaga, no danya la fauna auxiliar i té un perfil toxicològic favorable, però s'ha d'alternar amb altres productes si no es vol que es perdi la seva eficàcia a mitjà termini. Per tant, l'única opció per evitar l'aparició de resistències és alternar productes amb diferents modes d'acció, deixant els productes més eficaços, com l'Altacor 35WG, per aplicar en el moment en què sigui més necessari controlar la plaga. Aquesta aplicació sempre ha de ser per polvorització sobre la planta i a les dosis recomanades, mai a través del reg per degoteig, ni per sota de la dosi indicada en l'etiqueta. I, finalment, després d'usar les aplicacions recomanades d'una matèria activa, no s'hauria de tornar a utilitzar durant 60 dies perquè diverses generacions de la plaga no estiguin exposades a la mateixa acció i així evitar l'aparició de resistències. David de Scals, responsable de la cartera Insecticida d'FMC Agricultural Solution va destacar que «els agricultors no poden relaxar-se en l'aplicació estricta dels Programes de Producció Integrada i han d'usar totes les eines que tenen al seu abast per lluitar contra la Tuta absoluta i evitar el fenomen de les resistències». Hi ha productes de dues de les famílies químiques més eficaces contra la Tuta absoluta, com són l'Indoxacarb (MOA 23) i el Rynaxypyr (MOA 28), que poden i s'han d'alternar amb altres productes a base d'altres famílies químiques amb diferent mode d'acció, realitzant i utilitzant les diferents eines culturals (eliminació de males herbes, excepte les fulles amb galeries, entre altres), tecnològiques (trampes d'aigua, confusió sexual, etc.), i biològiques (solta d'enemics naturals) al llarg dels 10 mesos del cicle del tomàquet en hivernacle.

Per al responsable de l'FMC Agricultural Solutions, no només és vital alternar productes amb altres solucions a disposició de l'agricultor, sinó també aplicar-los bé: mai s'ha de fer un ús fora d'etiqueta dels mateixos, queda descartat el seu ús per degoteig (arriben dosis subletals a les parts foliars, cosa que accelera el procés d'aparició de la resistència), i es recomana sempre la seva aplicació per polvorització directa a la planta en les dosis recomanades (per al control de Tuta absoluta barrejada amb un coadjuvant que millori el moviment translaminar), i s'han de seguir les recomanacions a l'hora de fer correctament la barreja a la «cuba» d'aplicació perquè els productes es dissolguin correctament en l'aigua i siguin eficaços.

Penso que, a part de no disposar de gaire espai, han quedat ben clars dos aspectes: no repetir un tractament amb el mateix producte almenys en 60 dies i no fer tractaments amb el reg per degoteig.