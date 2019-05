Agricultura destina més de dos milions d'euros a la mitigació del canvi climàtic

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha ajudat 148 emprenedors catalans a realitzar inversions que permeten mitigar el canvi climàtic dins de les explotacions agràries. Segons el DARP, l'import total d'ajut atorgat ascendeix a 2.091.392,70 euros, xifra que representa un volum d'inversió de gairebé 4,75 milions d'euros. En el cas concret de Girona, Agricultura detalla que s'han finançat nou expedients per un import de subvenció de 123.564,93 euros, i un import d'inversió de 295.313,42 euros.

El Departament apunta a través d'un comunicat que aquest ajut correspon a la convocatòria del Contracte Global d'Explotació (CGE) 2018 i s'emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).



Aposta per a la sostenibilitat

Agricultura afirma que Catalunya és pionera a apostar per aquest nou ajut del PDR 2014-2020, que es va convocar per primer cop el 2015 i que pretén promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. En aquest sentit, el Departament opta per donar suport a inversions com ara la millora d'immobles per fer-los més eficients energèticament, la renovació d'instal·lacions elèctriques per reduir el consum d'energia, l'ús de fonts renovables d'energia, maquinària i equips innovadors, o altres que suposin una reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle o d'amoníac.

Agricultura constata que la majoria d'inversions auxiliades són en l'àmbit de les energies renovables d'energia i maquinària i equips innovadors que es localitzen principalment a Lleida i a la Catalunya central.