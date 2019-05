Girona El Col·legi d'Economistes aborda els reptes de la nova economia

El Col·legi d'Economistes de Catalunya va celebrar ahir una jornada per debatre sobre diversos aspectes d'actualitat referents a la comptabilitat i l'auditoria com el blockchain o la nova economia. La jornada va ser inaugurada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol, el president territorial a Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Lluís Bigas, i el president de la Comissió d'Auditors de Comptes | REA Catalunya, Emilio Álvarez.