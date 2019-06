La Granja El Provençal presenta el nou Formatge de Tòfona creat amb alumnes de la UdG

En el marc de la primera edició del Postgrau en Innovació a la Indústria Alimentària de la UdG ha nascut aquest nou producte, un formatge de tòfona, que la Granja El Provençal de Riudellots de la Selva, posarà al mercat.

Es tracta d'un formatge de tòfona en el qual els alumnes del Postgrau han participat activament en totes les fases de la seva concepció, juntament amb els responsables de la Granja El Provençal, tal com ha explicat Jordi Feliu, tecnòleg i assessor que ha acompanyat els alumnes i l'empresa en tot el procés d'innovació del nou producte.

El dissabte va tenir lloc la presentació del nou producte a les instal·lacions del Foodlab de Riudellots de la Selva, on durant els curs acadèmic 2018-2019 ha tingut lloc la primera edició del Postgrau en Innovació a la Indústria Alimentària impulsat per l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, la Fundació UdG: Innovació i Formació i el Campus Alimentació i Gastronomia de la UdG.

Jaume Bosch, en representació de la Granja El Provençal, ha qualificat l'experiència de col·laboració amb els alumnes del Postgrau de "molt enriquidora" i espera poder-la mantenir amb la voluntat d'innovar i posar al mercat nous productes que complementin la gamma de derivats làctics, que actualment disposa l'empresa.

L'alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura, ha valorat la importància que tenen les empreses amb seu al municipi, pel desenvolupament del teixit social i econòmic i ha destacat la proximitat i accessibilitat de totes elles i de la Universitat de Girona que han fet possible la posada en marxa d'aquest Postgrau a Riudellots.

En aquest sentit l'alcaldessa ha manifestat que des de l'Ajuntament se seguirà apostant per promoure i incentivar la innovació entre les empreses i que el Foodlab acollirà la segona edició del Postgrau.

A la presentació també hi ha assistit els alumnes de la primera edició del Postgrau i representants de l'IRTA que han agraït l'aposta de l'Ajuntament de Riudellots i la implicació de les empreses en la definició d'aquest Postgrau.

La presentació ha finalitzat amb una degustació del formatge de tòfona.



Diferents generacions

La Granja El Provençal és una explotació ramadera situada al terme de Riudellots de la Selva. Al llarg de les diferents generacions, la família Bosch Torrent han estat al capdavant de l'explotació, treballant i cuidant les vaques de la millor manera per tal d'obtenir-ne productes carnis i làctics d'una qualitat excel·lent.

Des del 2013 la granja va començar a diversificar els seus productes per tal de donar una millor sortida a la llet amb l'elaboració dels iogurts, guardonats en diverses ocasions amb el segell de qualitat LACTIUM. Actualment la Granja El Provençal té un ampli ventall de productes com els formatges, i altres derivats làctics, com mató, quefir o flams.

La Granja Provençal disposa d'una botiga de venda directa a les mateixes instal·lacions de la granja, les quals també es poden visitar prèvia reserva. Tots els productes es poden adquirir en nombrosos establiments comercials, sobretot de les comarques gironines, així com en restaurants, hotels i cases rurals de la zona.



Centre d'Innovació

El Centre d'Innovació Gastronòmica Industrial FoodLab està situat al Polígon Industrial de Girona, dins l'Àrea Empresarial de Riudellots de la Selva.

El centre va ser impulsat per l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i el Consell Comarcal de la Selva, i les obres de construcció van ser cofinançades per la Unió Europea (en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013), per la Diputació de Girona i pel mateix Ajuntament.

Entre els objectius del centre hi destaquen la millora de la competitivitat de la indústria alimentària del territori i la generació d'un entorn favorable per a la formació i el flux de talent al territori al voltant de la indústria alimentària i la gastronomia.