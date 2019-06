Zuckerberg encunya la moneda global

Mark Zuckerberg vol que enviar diners a un amic, un familiar, una empresa o un comerç, en qualsevol part del món, sigui tan fàcil com enviar una foto amb el mòbil. Primer, el creador de Facebook va collir les dades privades d'una quarta part de la població mundial per vendre-li publicitat i ara aspira al fet que els més de 2.000 milions d'usuaris usin les seves plataformes digitals per fer les transaccions econòmiques.

Al costat d'altres vint-i-set organitzacions, Facebook va anunciar la creació de la criptomoneda Lliura. Estarà integrada a WhatsApp i Messenger l'any vinent. Després, en la resta de l'ecosistema de Zuckerberg, en Instagram i Facebook. «La idea és fer tan senzill com sigui possible les transaccions financeres per a totes les persones del món, visquin on visquin i tinguin o no tinguin compte bancari», va indicar un portaveu de Facebook, principal impulsora de lliura, que es basa, com la resta de criptomonedes, en una tecnologia de «cadena de blocs» o «blockchain».

Lliura no dependrà directament de Zuckerberg, serà gestionada per un consorci empresarial, l'Associació Lliura, amb seu a Ginebra (Suïssa). Donen suport a Facebook un grapat de companyies de referència: Visa, Mastercard, Vodafone, PayPal, eBay, Spotify, Uber, Lyft, Booking Holdings (propietària de Booking.com, Priceline.com i Kayak.com) i la signatura argentina de comerç electrònic Mercat Lliure, entre altres. La xarxa social assegura que Facebook no controlarà la nova divisa global i que en aquesta associació no tindrà «ni més ni menys» pes que els seus altres socis. Això sí, Facebook integrarà la nova criptomoneda en els seus serveis a través d'una financera subsidiària, Calibra, en la qual només manarà Zuckerberg.

Facebook és conscient que la seva reputació, referent a la protecció de dades privades, és un actiu minvant. Per això, es cuida de garantir que Calibra no compartirà informació del compte o dades financeres amb Facebook ni amb tercers «sense el consentiment del client».

Segons l'empresa, les transaccions que es duguin a terme mitjançant Calibra no influiran, per exemple, en els anuncis que després li apareguin a l'usuari en la xarxa social, tret que aquest hagi donat permís exprés. Sí que es compartiran dades financeres amb tercers i amb els següents propòsits: complir amb la llei de cada país, protegir els comptes dels clients davant possibles fraus, permetre el processament de pagaments i evitar l'activitat delictiva.

Lliura no serà tan volàtil com el bitcoin, la criptomoneda més popular fins ara. Estarà sostinguda per actius subjacents estables: una reserva composta per dipòsits bancaris i deute sobirà de diversos països. «Bitcoin és molt volàtil, la qual cosa la fa perfecta per a gent que vol usar-la com un actiu d'inversió, però nosaltres volem una divisa de baixa volatilitat que la gent pugui usar en el seu dia a dia», apunta un portaveu de Facebook. La idea és que en rebre un pagament en lliura els usuaris puguin decidir si mantenen aquest valor en la moneda digital o el canvien a la seva divisa domèstica d'acord amb la conversió que correspongui i el transfereixen a un banc local.

Luis Vinuesa, subdirector de l'Escola d'Enginyeria Informàtica de la Universitat d'Oviedo, remarca que «el primer objectiu de Facebook és una cibermoneda estable, amb baixa volatilitat i recolzada per una sèrie d'actius. Facebook vol ser un referent en serveis financers». Aquest expert subratlla que «aquesta és la gran diferència amb altres cibermonedes el suport de les quals és dubtós o de procedències fosques, com a diner negre, ciberdelicte, narcotràfic, tràfic de persones, etcètera. Facebook és una multinacional tecnològica implantada a tot el món, amb el seu suport a la nova cibermoneda generarà confiança, estabilitat i un impacte global». Vinuesa considera que «després de la crisi bancària, Facebook i els seus socis (en aquest projecte) ofereixen més confiança als joves que la banca tradicional». Vinuesa ressalta la importància de la difusió de lliura a través de WhatsApp, «que pot convertir-se en nostra cibercartera». El subdirector de l'Escola d'Enginyeria Informàtica opina que lliura «serà el principi d'altres cibermonedes o serveis financers fomentats per altres multinacionals tecnològiques».

Amb la creació de lliura, Luis Vinuesa planteja un interessant escenari: «Des del seu origen el model de negoci de Facebook ha estat que li lliurem les nostres dades gratis, per a després vendre'ls amb finalitats publicitàries, polítics, etcètera. Malgrat aquest model de negoci, moltes persones decideixen cada dia pujar els seus comentaris, fotos o vídeos a Facebook, incrementant així més i més el seu poder de coneixement. Què passaria si a més de pujar les seves dades cobressin en la nova cibermoneda? Aquesta percepció econòmica milloraria encara més la confiança en Facebook».