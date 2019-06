Girona Centre preveu un 3% més de vendes a les rebaixes d'estiu

El gran gruix del comerç local de Girona donarà el tret de sortida a la campanya de rebaixes d'estiu. Tot i que el sector pot fer ofertes i rebaixar preus quan vulgui, atesa la liberització del calendari de descomptes, hi ha un consens general entre el petit comerç del període de la campanya que s'obre ara i durarà fins a finals d'agost.

El comerç de proximitat de la ciutat arrenca la campanya amb descomptes que oscil·len entre el 20 i el 50%. El president de Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, anticipa un increment de les vendes d'entre el 3 i el 4% en relació amb l'any passat. «L'onada de calor i l'afluència de turistes fan preveure un bon inici de rebaixes», afirma Noguer. «L'estiu tot just comença i les famílies esperen a fer la despesa ara», afegeix el representant del comerç gironí. El diumenge 30 de juny serà el dia festiu d'obertura a la ciutat.

L'inici de campanya coincideix com cada any amb la distribució de la nova edició del plànol turístic i comercial de la ciutat, editat per l'Agrupació Girona Centre Eix Comercial. Es tracta d'una guia de butxaca en català, anglès, francès i castellà que es regala com a material promocional als establiments associats a Girona Centre de forma gratuïta. Combina la informació cultural amb la comercial i es distribueix també a les oficines de turisme, hotels de totes les comarques gironines, i l'aeroport de Girona. La informació de les botigues, classificades per sectors d'activitat conté una descripció complementària de cada comerç que ajuda a identificar el producte o la singularitat de l'establiment. Se n'han produït 20.000 unitats.