Ferrovial paga uns 240 milions per rescindir el contracte amb Birmingham

Amey, la proveïdora de suport d'infraestructures i filial del grup Ferrovial, pagarà 215 milions de lliures (uns 239.700.000 d'euros) a l'Ajuntament de Birminghan per rescindir el contracte que mantenien relatiu a la rehabilitació, manteniment i reposició d'infraestructures de la ciutat. En un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Ferrovial explica que l'acord assolit amb el consistori implica el pagament d'aquests 215 milions de lliures, dels quals 160 s'abonaran aquest any, i els 55 restants en els propers sis anys.

L'acord posa fi al contracte que Amey va signar el 2010 amb Birmingham per a la millora de les carreteres de la ciutat fins 2035, i que ha estat font de disputes entre les dues parts i pèrdues per a l'empresa. Facilitarà a Ferrovial la venda de la seva filial britànica, el que preveu fer per separat a la de la resta de la seva divisió de serveis, que té un valor conjunt estimat d'uns 3.000 milions d'euros.