Així seran les vendes mitjançant l'Instagram

Les vendes directes a través d'Instagram seran una arma de doble tall per als petits comerciants, que d'una banda potser augmenten les transaccions, però per un altre perdran accés a informació valuosa dels seus clients, va explicar l'expert en comerç electrònic William Harris.

Si la xarxa social propietat de Facebook tira endavant els seus plans per a convertir-se en un portal de vendes a més d'una plataforma per a compartir imatges, tal com va revelar recentment el nou cap del servei, Adam Mosseri, els usuaris podrien comprar productes directament sense haver d'abandonar Instagram.

"Des de la perspectiva d'un venedor 'petit', és possible que les vendes s'incrementin, però també que es perdi informació sobre el client al no obtenir tantes dades com actualment", va dir a Efe Harris, estratega de comerç electrònic en la signatura especialitzada Elumynt, que ell mateix va fundar.

L'expert va explicar com, en l'actualitat, quan un internauta veu en Instagram alguna cosa que li agrada, accedeix al lloc web de l'empresa venedora i l'afegeix al seu carro de la compra, el comerç obté suficient informació com per a "perseguir" a aquest client mitjançant missatges i anuncis personalitzats en, per exemple, Youtube i Pinterest, entre moltes altres plataformes.

No obstant això, si en el futur la totalitat de la transacció -fins i tot el pagament- té lloc en Instagram, el comerciant perdrà accés a aquestes dades i només podrà tornar a dirigir-se al client amb la xarxa social com a intermediària, la qual cosa dificultarà notablement la seva estratègia publicitària.

A finals dede juny, en la seva primera entrevista pública sobre el futur de la companyia des que va accedir al càrrec, a l'octubre de l'any passat, Mosseri va explicar a The Financial Times que el seu projecte per a la signatura és "connectar de forma conscienciosa els nodes entre compradors, venedors i el gran nombre de influenciadores" d'Instagram.

La idea del directiu és que la plataforma de fotografies, que compta amb uns 1.000 milions d'usuaris en el món, servei partit de la seva naturalesa eminentment visual per a anar més enllà de la seva funció actual d'aparador per a marques i creadors i passi a ser també una botiga en la qual comprar aquests productes.

"Crec que encara necessitarà uns anys (per a convertir-se en un actor rellevant en el comerç electrònic)", va indicar Harris, qui va vaticinar que encara que una hipotètica irrupció d'Instagram en el sector del comerç online remecería la indústria, el seu impacte "no seria major que el que, per exemple, l'entrada de Walmart va tenir per a Amazon".

"Els 'grans magatzems' d'internet amb noms coneguts com Amazon, eBay, Jet, Walmart i Target, a més de Wish i Google Express, estan de moda. Instagram no revolucionaria el mercat, sinó que suposaria l'aparició d'una altra bona opció" addicional a les ja existents, va apuntar l'expert.

Encara que proporcionalment continua representant una porció petita de les transaccions mundials, el comerç electrònic creix any rere any i en 2018 ja va arribar a suposar un valor de 2,86 bilions de dòlars en tot el planeta, després d'haver experimentat una pujada del 18% respecte a l'exercici anterior, segons dades de Digital Commerce 360.

El sector segueix dominat per uns pocs grans actors, principalment els xinesos Alibaba i Jd.com i els estatunidencs Amazon, eBay i Walmart. Una hipotètica irrupció amb força d'Instagram en aquest camp a penes tindria efectes per a Alibaba i Jd.com, ja que Instagram, com Facebook, estan prohibits al país asiàtic, però Amazon, amb un domini aclaparador en la resta del món, sí que podria sofrir les conseqüències.

L'empresa que dirigeix Jeff Bezos ha estat, en el que va de 2019, el portal en el qual s'han dut a terme gairebé la meitat de totes les transaccions online als Estats Units (un 47% segons eMarketer), una sucosa porció del pastís que Instagram podria amenaçar.

L'aplicació de fotografies ja va començar un programa pilot de venda directa al març, encara que limitada a poc més d'una vintena de marques (entre elles Zara, Burberry, Michael Kors, Nike, Adidas, Prada, Uniqlo, Dior, Oscar de la Renda i H&M) i en el qual el pagament es processa amb tecnologia de PayPal.