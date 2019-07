L'ocupació tornarà l'any vinent als nivells precrisi gràcies a la indústria

L'ocupació a les comarques gironines tornarà a situar-se l'any vinent a nivells precrisi, sobretot gràcies a l'empenta que estan assolint els serveis vinculats a la indústria (tecnificació i logística). Aquesta és també una de les conclusions de l'estudi elaborat pel Consell de Cambres. L'informe subratlla que el sector secundari recupera pes en termes de facturació, però no en nombre de treballadors. De fet, durant el darrer any i mig, l'ocupació al sector industrial ha caigut un 11%. «La robotització fa que hi hagi una certa substitució i que l'ocupació la generin aquelles empreses que donen serveis a la indústria», va assenyalar l'autora de l'estudi, l'economista Carme Poveda. En paral·lel, l'informe també posa de relleu la creixent obertura a l'exterior de l'economia gironina. Durant el 2018, les empreses gironines que exporten van créixer fins a un 9%, i arriben ja a ser-ne 3.800. Poveda també explica que, malgrat les tensions que pugui haver-hi al mercat mundial, és bo que les empreses del territori s'internacionalitzin.