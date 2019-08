Chacón promet que la Generalitat «defensarà com mai la planta de Nissan»

La consellera d'empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va assegurar que «la Generalitat defensa i defensarà com mai la planta de Nissan» a la Zona Franca de Barcelona, davant les crítiques per no haver visitat la seu de la companyia en el seu viatge institucional de la passada setmana al Japó. «Nosaltres no hem anat a buscar la foto de Nissan al Japó, nosaltres amb l'empresa estem treballant i respectem el que la companyia ens demana ara a tots els països on té inversió», va argumentar, després de constatar una transformació a gran escala del sector automobilístic."HI HA INTERLOCUCIÓ REGULAR I CONSTANT"Ha assegurat que estan acabant de definir estratègies, i ha dit que entenen que a nivell protocol·lari es demanin homòlegs en el càrrec: "No hi ha hagut visita, hi ha interlocució regular i constant amb Nissan".