Els empresaris admeten la seva preocupació per un Govern escorat a l'esquerra

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, assegura que la possibilitat que es formi un Govern de coalició de PSOE i Unides Podem ha generat inquietud entre els empresaris espanyols, més partidaris d'un Executiu «centrat» que d'un «escorat a l'esquerra». «No sé si en contra, però per descomptat l'empresariat espanyol té la preocupació que pugui haver-hi un Govern escorat a l'esquerra, que es radicalitzés i desequilibrés el treball de les empreses», admet Bonet després de ser preguntat per la posició dels empresaris respecte l'Executiu de coalició que es va estudiar fa uns dies.

Bonet, que és president d'honor de Freixenet i del Fòrum de Marques Famoses, repeteix en diverses ocasions que les empreses necessiten un Govern «estable i centrat que permeti que els empresaris tinguin la tranquil·litat suficient per fer la seva feina».

«La part bona és que els empresaris s'estan acostumant a la incertesa i estan fent els deures i per això l'economia segueix funcionant», afirma Bonet, tot i que reconeix que no és convenient que la situació de paràlisi política es prolongui de manera indefinida. Tot i que la incertesa s'estén a l'àmbit internacional, es mostra optimista i defensa que hi ha nombroses oportunitats a l'exterior que les empreses espanyoles no han de deixar escapar per por al «proteccionisme rampant o al Brexit».

«El Brexit evidentment plantejarà dificultats, però no són dificultats de vida o mort. Cal saber siperar-les i no perdre la il·lusió per situar-se al món, que és una necessitat», assegura Bonet, que recorda que la internacionalització ha ajudat a superar la recent crisi.

«El canvi és estructural i això seguirà, perquè la crisi va ensenyar als empresaris que o surten o moren», afegeix, alhora que recorda que la innovació i la marca són fonamentals en aquest procés, perquè «no es tracta d'exportar granels, sinó valor afegit».

En referència a això destaca el paper de les cambres i els seus programes d'ajudes per acompanyar les empreses en la seva sortida a l'exterior, un servei públic per al qual Bonet reclama també recursos públics, ja que ara es financen amb l'aportació voluntària de les empreses i els ingressos obtinguts per serveis.

Segons la seva opinió, la llei bàsica de les Cambres de 2014 va recuperar la representativitat empresarial d'aquestes entitats de dret públic, però no va resoldre adequadament el tema del finançament, després que el 2010 se suprimís per decret llei l'obligatorietat per a les empreses de pagar el recurs cameral.