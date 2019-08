El Govern farà «retocs» en matèria de subcontractació, ultraactivitat o «riders»

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, vol emprendre «retocs» i «reformes parcials» sobre aspectes referits a la negociació col·lectiva, aturats al Congrés, com la ultraactivitat, la primacia del conveni sectorial sobre el col·lectiu , la regulació de la subcontractació o els riders, amb anterioritat a l'aprovació del nou Estatut dels Treballadors «del segle XXI», previst per al mitjà termini. A més, va llançar un missatge de «tranquil·litat» sobre les pensions, ja que el Govern «vetllarà» perquè els pensionistes mantinguin el poder adquisitiu i es revaloritzin d'acord amb l'IPC, i no només amb el 0,25% establert.

Així ho van assenyalar Valerio després de reunir-, amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, amb els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez, i els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi, i de Cepime, Gerardo Cuerva, en el marc de la ronda de contactes de Sánchez de cara a la investidura de setembre.

Valerio va indicar que el nou Estatut dels Treballadors que preveu el Govern «no s'improvisa» i no es podrà elaborar «en un, dos o tres dies», més quan l'actual data de 1980, per la qual cosa no es descarta «en absolut» que calgui emprendre «alguns retocs o reformes parcials» d'aspectes pendents de l'anterior legislatura.

De fet, va afirmar que aquest assumpte ja s'ha abordat amb les organitzacions empresarials i sindicals, ja que, encara que sí que van veure la llum temes com el registre de la jornada, van quedar pendents la reforma de la ultraactivitat dels convenis col·lectius, la primacia del conveni sectorial enfront del d'empresa, la regulació de la subcontractació (article 42 de l'Estatut dels Treballadors) i la regulació de l'economia de plataforma ( riders).

En aquest sentit, va remarcar que cal abordar les sentències dels jutjats referides a aquest tema, ja que algunes són «contradictòries», tot i que les «més potents» consideren que són treballadors per compte d'altri i no pròpia. «S'ha plantejat que hauríem d'abordar algun tipus de reforma prèvia a aquesta reforma més estructural i àmplia del nou Estatut i dels Treballadors», va avançar.

Preguntada sobre la revalorització de les pensions més enllà del 0,25% establert actualment per al 2020, Valerio va assegurar que només contempla que es formi govern «com més aviat», en cas d'eleccions «hi ha temps» per contemplar opcions que permetin la revalorització.