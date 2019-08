Un estudi estableix que un xalet a la platja de 120 metres quadrats és l'habitatge ideal per als espanyols

L'habitatge ideal per als espanyols a l'hora d'adquirir un nou immoble és una casa o xalet independent situat a prop de la platja amb una superfície mitjana que frega els 120 metres quadrats i amb tres o més dormitoris, segons es desprèn del V Estudi La demanda d'habitatge a Espanya. 2019. L'any d'estabilització del sector?, que ha estat realitzat per Casaktua.

Així, l'informe apunta que, tot i que un 34% dels enquestats prefereix un habitatge que estigui en una zona costanera, un 26% prefereix adquirir-lo en una ciutat d'interior. A més, a part del xalet, l'habitatge ideal per al 20% dels enquestats és un pis i per al 16%, un àtic.

També assenyala que els espanyols que busquen de forma activa un nou immoble ja sigui per comprar o llogar volen un pis (52%) d'entre 81 i 100 metres quadrats (33%) i amb dos dormitoris o més (81%).

En concret, tenint en compte la mida de l'immoble, l'estudi destaca que el 34% voldria que tingués com a màxim 100 metres quadrats, el 42% entre 101 i 150 metres quadrats i el 24% optaria, si pogués, per un habitatge que tingués més de 150 metres quadrats.

Pel que fa als extres, el fet de tenir un garatge privat és el més desitjat per a un 82% dels enquestats. Per darrere hi ha tenir una terrassa (67%), un traster (64%), un jardí (59%) i aire condicionat (56%).

Segons estableix Casaktua, en l'edició de l'estudi d'aquest any extres com la piscina, les vistes al mar o les zones ajardinades han deixat de ser preferència per als enquestats.

Per altra banda, l'estudi destaca que l'eficiència energètica s'ha convertit també en un altre dels aspectes que són més apreciats a l'hora d'adquirir un habitatge. En aquesta línia, els espanyols valoren que hi hagi un bon aïllament tèrmic, la il·luminació LED, el fet que els electrodomèstics siguin eficients i que hi hagi aïllament acústic.



Campanyes d'ajuda

En aquest sentit, Casaktua ha llançat dues campanyes per ajudar els ciutadans a trobar el seu habitatge ideal. La primera d'elles compta amb 2.600 habitatges i inclou pisos i xalets amb una hipoteca mitjana de només 300 euros al mes.

Per altra banda, aquest portal immobiliari també ha posat recentment en marxa una campanya d'habitatge situat a la costa, amb un preu mitjà de 60.000 euros i una superfície que frega els 84 metres quadrats.